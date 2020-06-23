Сенаторы обсудили механизмы повышения эффективности исполнения Федеральной адресной инвестиционной программы

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо упростить процессы строительства объектов, сократить количество бюрократических процедур, отметил Анатолий Артамонов.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области провел «круглый стол» на тему «Совершенствование формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП)».

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В мероприятии приняли участие заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров, заместитель Министра финансов РФ Алексей Лавров, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев, заместитель руководителя аппарата Счетной палаты РФ Елена Шипилева, представители Федерального казначейства.

Анатолий Артамонов отметил, что вопрос повышения эффективности реализации федеральной адресной инвестиционной программы в настоящее время является крайне актуальным. «Сотни миллиардов рублей, которые «замораживаются» в результате появления долгостроев – это огромные средства, и в нынешних условиях мы должны принять решение, как избавиться от колоссального объема незавершенного строительства, как упростить процессы строительства объектов в рамках федеральной адресной программы, и каким образом сократить количество бюрократических процедур, сопровождающих возведение таких объектов».

Елена Перминова

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области подчеркнула, что, несмотря на принимаемые Правительством РФ меры, существенного сокращения объемов и количества объектов незавершенного строительства не происходит. «В федеральную инвестиционную адресную программу включаются объекты, не готовые к началу строительства: отсутствует проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы, нет решения о предоставлении земельных участков по строительству и т. д. Все это приводит к увеличению объемов незавершенного строительства».

По словам сенатора, по итогам исполнения федерального бюджета в 2018 году, уровень кассового исполнения расходов на реализацию ФАИП оказался самым низким за последние 15 лет – 81 проц. Кассовое исполнение за 10 месяцев 2019 года – всего 46,7 проц. «По данным мониторинга Счетной палаты РФ, объектов незавершенного строительства на 1 января 2020 года, только на федеральном уровне — 3,9 тысяч, на региональном уровне – более 60 тысяч». По словам Елены Перминовой, проблемы формирования и исполнения ФАИП носят систематический характер, повторяются из года в год и требуют скорейшего решения.

В рамках «круглого стола» состоялся обмен мнениями. Все предложения, поступившие в ходе обсуждения, будут учтены Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам при подготовке рекомендаций комитета по повышению эффективности исполнения ФАИП для дальнейшего их рассмотрения Федеральным Собранием и Правительством РФ.

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