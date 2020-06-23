С. Лисовский: Мы отслеживаем исполнение решений по повышению эффективности развития отечественного семеноводства

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили актуальные вопросы развития отрасли.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области провел совещание о ходе реализации рекомендаций парламентских слушаний «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства». Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

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Сергей Лисовский напомнил, что по поручению Председателя Совета Федерации в июле прошлого года первый вице-спикер СФ Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел парламентские слушания «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства». По итогам обсуждения были приняты рекомендации в адрес профильных министерств и ведомств.

Сенатор обратил внимание на уже достигнутые результаты в этой работе. Например, показатель самообеспеченности включен в новую Доктрину продовольственной безопасности РФ. «Теперь необходимо нормативно установить, как этот показатель будет рассчитываться по отдельным видам импортозависимых сельскохозяйственных культур. Решен вопрос установления ставки НДС 10 проц. на продукцию семеноводства», — указал сенатор.

Однако не все рекомендации выполнены, а сроки реализации некоторых значительно затянулись. В частности, до настоящего времени по ряду причин не принят Государственной Думой проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1422 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (об уточнении терминологии).

Пока не внесена в Государственную Думу новая редакция Федерального закона «О семеноводстве». «Мы знаем, что Минсельхоз России в апреле текущего года внес законопроект в Правительство Российской Федерации, но к нему есть серьезные замечания у представителей отраслевого сообщества. Работа над ним продолжается»

Кроме этого не приняты все необходимые подпрограммы Федеральной научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 гг. по селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, а по принятым подпрограммам по картофелю и сахарной свекле есть вопросы по эффективности и реальным срокам их реализации.

Также не внесены изменения в законодательство в части повышения административной ответственности за нарушения в сфере производства и оборота семян, в том числе связанных с использованием семян трансгенных генетически модифицированных растений, а также за нарушение интеллектуальных прав в сфере селекции при наличии достаточных основаниях внесения таких изменений.

По словам Сергея Лисовского, остается открытым вопрос перераспределения между Министерством сельского хозяйства РФ и Министерством науки и высшего образования РФ функций по координации деятельности отраслевых научных организаций, выполняющих работы по реализации Федеральной научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 гг.

«Приоритетами также являются внедрение промышленного семеноводства по отдельным видам сельскохозяйственных культур, возможность оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение репродукционных семян, повышение эффективности защиты авторских прав на селекционные достижения, усиление контроля за оборотом семян», — подчеркнул сенатор.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, представители Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, экспертного сообщества.

Участники совещания пришли к выводу продолжить работу по выполнению рекомендаций парламентских слушаний до конца весенней сессии.

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