Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика23.06.2020 12:39

Тренировки по действиям после посадки корабля на воду

С 25 июня 2020 года к отработке действий в случае нештатного приземления спускаемого корабля транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» на воду приступит первый условный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова, Андрея Борисенко и Мухтара Аймаханова.

Следом за ними к «водному выживанию» подготовят космонавтов Роскосмоса, входящих в состав второго условного экипажа, Олега Артемьева, Николая Чуба и Сергея Корсакова. Тренировки космонавтов пройдут в г. Ногинске Московской области на базе 179-го Центра МЧС.

В программу данной подготовки экипажей входят практические занятия по составу носимого аварийного запаса и отработке циклограммы тренировок, а также курс теории с изучением особенностей и тактики действий космонавтов после приводнения, ее медицинских аспектов. В ходе подготовки к действиям после посадки спускаемого аппарата на воду экипажи выполнят три вида тренировок: «сухую», «длинную» и «короткую».

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