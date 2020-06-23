24 июня на Красной площади Владимир Путин примет военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Source: President of Russia – Kremlin

24 июня в Москве на Красной площади Президент России, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Владимир Путин примет военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также совместно с главами иностранных государств, прибывшими в Москву для участия в праздничных мероприятиях, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Мероприятия продолжатся в Большом Кремлёвском дворце торжественным приёмом от имени Президента России для глав иностранных государств.

В этот же день Владимир Путин вручит Государственные премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.

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