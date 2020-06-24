Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное24.06.2020 08:15

На «Большой перемене» завершился первый этап

В пресс-центре информационного агентства ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная завершению заявочного этапа Всероссийского конкурса «Большая перемена». В мероприятии приняли участие директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр», координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова и директор проекта «ПроеКТОриЯ» Светлана Патрикеева.

Конкурс «Большая перемена» является первым масштабным проектом для учащихся школ 8-10 классов, главная цель которого — дать возможность каждому подростку найти свои сильные стороны и проявить себя. Он стартовал 28 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции, на текущий момент заявленное количество участников превышает более одного миллиона школьников. Вместе с конкурсными испытаниями стартовало сообщество «Большая перемена» в российской социальной сети «ВКонтакте».

В течение апреля проходил тематический «космический месяц», партнером которого выступила Госкорпорация «Роскосмос». Ребята участвовали в насыщенной просветительской программе, в рамках которой проводились встречи с космонавтами отряда Роскосмоса, виртуальные экскурсии, конкурсы и различные задания по теме космических исследований и высоких технологий.

«Во многом от того, как реализуется работа с молодым поколением, зависит успех и будущие достижения нашей страны и российской ракетно-космической отрасли. Для нас очень важно и ценно, что мероприятия по космическому направлению с участием космонавтов Роскосмоса и ведущих экспертов отрасли вызвали большой интерес у ребят. Сейчас в сообществе проекта „Большая перемена“ проходит творческий конкурс, посвященный юбилею первого выхода человека в открытый космос. Главным призом станет экскурсионная поездка на космодром Байконур. Мы надеемся на то, что конкурс даст возможность увидеть космонавтику с новой, творческой стороны», — отметил директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин.

На следующем этапе «Большой перемены» участникам предстоит решать практические кейсы от партнеров данного конкурса. Госкорпорация «Роскосмос» представила для решения проекты по темам использования результатов космической деятельности, лунной программе России и системе подготовки космонавтов.

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Всероссийский конкурс «Большая перемена» проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи. В полуфиналы конкурса выйдут 6 000 школьников, финалистами станут 1 200 человек, а победителями — 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников.

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