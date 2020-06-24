Н. Журавлев: Необходимо максимально защитить интересы граждан на фондовом рынке

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещания по вопросам противодействия нелегальным финансовым операциям и защищенности прав потребителей финансовых услуг.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области провел совещания по вопросам противодействия нелегальным финансовым операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершенствования института контроля, защиты граждан от необдуманных действий на фондовом рынке.

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В мероприятиях, проведенных в формате видеоконференций, приняли участие представители Министерства финансов РФ, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Банка России, профессионального сообщества.

В настоящее время на завершающей стадии подготовки к принятию находятся поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленные на совершенствование обязательного контроля, отметил парламентарий. «При их доработке поступили предложения, касающиеся оптимизации процедуры контроля операций с денежными средствами или иным имуществом, в частности, по увеличению суммы подконтрольной операции, уточнению операций, подлежащих обязательному контролю, снижению работы, проводимой в ручном режиме».

Участники совещаний обсудили форматы направления информации по операциям, признанным подозрительными, целесообразность продления переходного периода для вступления новых норм в силу, подготовку соответствующих подзаконных актов.

По словам сенатора, предлагаемые новации должны способствовать более системному контролю и противодействию легализации незаконно полученных доходов, либерализации требований для организаций, его осуществляющих.

Также продолжилось обсуждение законопроекта об изменениях в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», основная цель которых -максимально защитить граждан, желающих инвестировать средства в ценные бумаги либо использовать иные финансовые инструменты, но при этом не являющихся профессиональными участниками фондового рынка. «Для этого предлагается ввести две категории инвесторов: квалифицированный и неквалифицированный, и в зависимости от этого установить для каждой категории инвестиционные инструменты», — пояснил вице-спикер СФ.

По его мнению, принятие данного закона будет способствовать повышению финансовой грамотности населения, положительно отразится на росте благосостояния через возможность использования прозрачных инвестиционных механизмов, повысит защищенность прав потребителей финансовых услуг.

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