Парад в честь 75-летия Великой Победы

Source: President of Russia – Kremlin

Дата проведения парада, 24 июня, приурочена к годовщине исторического Парада победителей на Красной площади в 1945 году.

На парад Победы в Москву прибыли Президент Абхазии Аслан Бжания, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Президент Молдавии Игорь Додон, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

В Параде наряду с российскими военнослужащими примут участие расчеты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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