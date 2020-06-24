Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#День Победы#ДЗЗ#Орбитальные группировки24.06.2020 14:22

Парад Победы из космоса

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» сфотографировал военный парад, который состоялся 24 июня 2020 года в Москве на Красной площади, приуроченный к 75-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Космический аппарат «Ресурс-П» расположен на околокруговой, солнечно-синхронной орбите со средней высотой 475 км. Он предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли и передачи данных по радиоканалу на наземные пункты приема информации. Получаемая информация с космического комплекса «Ресурс-П» может использоваться для обеспечения запросов государственных и коммерческих заказчиков, а также в целях развития международного сотрудничества России в области контроля и охраны окружающей среды и решения других актуальных задач дистанционного зондирования Земли.

Парад на Красной площади в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался 24 июня 2020 года в 10:00 мск. В нем приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов. В параде также были задействованы представители 13 стран, среди которых Индия, Монголия, Сербия, страны бывшего Советского Союза и другие.

Сегодня же космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на борту Международной космической станции, поблагодарили за Победу ветеранов Великой Отечественной войны и участников исторического парада в 1945 году на Красной площади, а также поздравили россиян с юбилеем парада 1945 года.

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