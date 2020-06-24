Приём для глав государств, приглашённых на Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья!

Хочу вновь всех вас поблагодарить за то, что вы приехали сегодня в Москву, несмотря на всем хорошо известные непростые обстоятельства приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Я уже говорил, это очевидная вещь: для наших народов это очень значимое, без всякого преувеличения очень дорогое событие. День Победы отмечают в каждом из наших государств.

Ничто не властно, как говорят в таких случаях, над искренними, глубокими чувствами людей, которые помнят и чтут героев. А сам праздник с каждым годом становится ещё более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, это очень важно, такими, например, как шествия Бессмертного полка, которые проводятся на территории 115-ти государств.

И конечно, особые чувства рождают военные парады на Красной площади в честь юбилеев Победы. Спасибо вам за добрые слова, вы отметили, что Парад прошел на самом высоком уровне. Я уверенно могу сказать, что все организаторы, все военнослужащие наши старались от души.

Уверен, такая сплочённость, которая нас объединяет, духовное единение, почитание праздника, который был и остаётся одним на всех, созвучны мечтам и надеждам наших дорогих ветеранов, каждого, кто приближал нашу общую долгожданную и такую дорогую Победу.

Только что мы возложили цветы к Вечному огню, почтили память Неизвестного Солдата, который стал символом всех не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

Мы не знаем – это действительно так и есть, – мы не знаем ни имени, ни возраста, ни национальности бойца, погибшего в битве под Москвой, но он родной для миллионов людей. Сын, муж, брат, дед, отец. Мы будем всегда их помнить – тех, кто не вернулся с войны, гордиться всем поколением победителей.

Подвиг отважных воинов и самоотверженных тружеников тыла – важная, неотъемлемая часть истории наших стран, бесценный пример торжества справедливости, гуманизма (я говорил об этом сегодня на параде), всепобеждающей силы сплочённости, дружбы и доверия между нашими странами, которые во все времена были и остаются главной опорой для преодоления трудностей.

Сегодня это кажется, прежде всего, вопросом глобальной безопасности, борьбы с терроризмом, эпидемией, а большинство присутствующих здесь руководителей стран знают, как мы в рамках своих объединений решаем эти задачи и как эффективно и своевременно мы это делаем.

Я еще раз хотел бы сказать, что искренне рад видеть всех вас в Москве. Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, – это наша общая история, как и Великая Победа – общая.

Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем!

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