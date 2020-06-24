Прокуратура Татарстана приняла участие в торжественном прохождении войск Казанского гарнизона, посвященном 75-летию Великой Победы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 24 июня 2020 года, в Казани состоялось торжественное прохождение войск Казанского гарнизона, посвященное 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.⠀

Мероприятие традиционно началось с выноса Знамени Победы, Государственных флагов Российской Федерации и Республики Татарстан.

Торжественным маршем по Площади Свободы прошли работники прокуратуры Татарстана, войска Казанского гарнизона, представители казанских военных училищ, сотрудники силовых структур и спецподразделений, а также республиканских общественных объединений. Парадный расчет возглавил начальник управления статистики республиканской прокуратуры Владимир Посохов.

Работники надзорного ведомства приняли участие в подобном мероприятии впервые.

По окончании мероприятия прокурор Татарстана отметил хорошую строевую подготовку личного состава ведомства, поздравил участников с успешным прохождением торжественным маршем и пожелал им дальнейших успехов в службе.

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