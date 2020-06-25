Антон Инюцын: “Малый бизнес и граждане должны получить возможность перевести автомобили на газомоторное топливо быстро и без излишней бюрократии”

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 июня – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел межведомственное совещание по запуску программы поддержки малого и среднего бизнеса и граждан за счёт перевода техники на природный газ (метан).

В совещании приняли участие представители Минэкономразвития России, Минтранс России, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Альберт Каримов, заместитель губернатора Белгородской области Олег Абрамов, представители других регионов, реализующих программу развития рынка газомоторного топлива, руководство ОО «ОПОРА России» и ООО «Газпром газомоторное топливо».

В ходе совещания представители федеральных министерств отметили, что малый и средний бизнес, а также транспортный сектор серьезно пострадали в результате ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. В этой связи, в качестве ключевой задачи совместной с регионами работы, было определено предоставить МСП и гражданам возможность экономить 100-200 тыс. рублей каждый год на единицу техники и создать условия для дальнейшего масштабного перевода техники на метан за счет разницы цен на топливо (в три раза дешевле).

Регионам поставлена задача обеспечить быстрое и эффективное доведение меры поддержки до получателей, в частности обеспечить фактический доступ малого и среднего бизнеса и граждан к мерам поддержки на новых условиях (свыше 95% от стоимости установки газобаллонного оборудования при участии в двух программах) не позднее 20 июля т.г.; предоставить возможность получения меры поддержки без дополнительной бюрократии в формате одного окна (включая участие в маркетинговой программе ПАО «Газпром»); добиться установки и регистрации газобаллонного оборудования в течение не более 5 рабочих дней.

Для эффективного решения поставленной задачи в регионах будут сформированы межведомственные рабочие группы с участием профильных министерств и ведомств, ГИБДД, ООО «Газпром газомоторное топливо» и других заинтересованных лиц.

«Льготное переоборудование автомобилей на природный газ должно начаться в регионах уже 20 июля, а общественный контроль за созданием в регионах необходимых условий для эффективного доступа МСП и граждан к мерам поддержки, включая сроки запуска программы, соблюдение стандарта единого окна и соблюдение сроков переоборудования, своевременность выплаты субсидий сервисным центрам может осуществляться Общероссийскими организациями «ОПОРА России» и ОНФ «За Россию»», – добавил Антон Инюцын.

Справочно: программа поддержки развития рынка газомоторного топлива в 2020 г. реализуется в 23 субъектах Российской Федерации, в которых развитие заправочной инфраструктуры осуществляется в приоритетном порядке: Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Краснодарский край, Пермский край, Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Нижегородская область, Орловская область, Ростовская область, Саратовская область, Тверская область, Тульская область, Ульяновская область, Челябинская область, г. Санкт-Петербург и включает меры государственной поддержки перевода техники на природный газ (метан) и развития заправочной инфраструктуры.

19 июня 2020 г. Правительством Российской Федерации принято решение, предусматривающее дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса и граждан при переходе на компримированный природный газ.

Решение предусматривает возможность малому и среднему бизнесу и гражданам, включая самозанятых, в 2020 году перевести технику на недорогой и экологичный природный газ (метан) за 2/3 от стоимости.Кроме того, одновременно с субсидией из бюджета владельцы смогут получить поддержку и в рамках маркетинговой программы ПАО «Газпром», размер такой поддержки составит ещё около 30% от стоимости перевода автомобиля на метан.

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