А. Дмитриенко: Необходимо усилить поддержку российских производителей радиоэлектронной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующий законопроект сенатор внес в Государственную Думу совместно с депутатом В. Гутеневым.

Член Комитета СФ по экономической политике Алексей Дмитриенко ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области и депутат Государственной Думы Владимир Гутенев внесли в нижнюю палату парламента поправки в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации».

Смотрите также

По словам сенатора, документом предусматривается ряд мер, направленных на поддержку российских производителей радиоэлектронной продукции, в том числе на решение вопросов диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса. «В настоящее время в соответствии с постановлением Правительства РФ предусмотрены меры поддержки для российских производителей радиоэлектронной продукции в рамках государственных закупок и закупок государственных компаний. Вместе с тем, для комплексного развития отечественной радиоэлектронной промышленности требуется реализация дополнительных мер поддержки».

Для этого, рассказал Алексей Дмитриенко, законопроектом устанавливаются полномочия Правительства РФ по утверждению правил формирования и ведения единого реестра российской радиоэлектронной продукции, плана мероприятий по стимулированию деятельности производителей российской радиоэлектронной продукции, а также порядка осуществления мониторинга деятельности организаций, включенных в реестр.

По словам парламентария, предусматриваются, в том числе, мероприятия по стимулированию экспорта и внутреннего спроса на радиоэлектронную продукцию, по локализации производства новых видов радиоэлектронной продукции, оценке необходимых материальных, финансовых и кадровых ресурсов, целесообразности применения временных льгот по налогам и сборам. «Реализация законопроекта позволит Правительству России проводить комплексные мероприятия по поддержке российских производителей радиоэлектронной продукции с помощью как бюджетных, так и налоговых инструментов», — пояснил сенатор.

Реализация законопроекта позволит Правительству России проводить комплексные мероприятия по поддержке российских производителей радиоэлектронной продукции

Он напомнил, что в 2016 году Президентом РФ была поставлена общая задача по достижению организациями ОПК доли выпускаемой продукции гражданского и двойного назначения в 50% от общего производства к 2030 году. Стимулирование производства такими организациями высокотехнологичной продукции гражданского назначения предусмотрено соответствующими поручениями главы государства.

MIL OSI