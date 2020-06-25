А. Климов: Странами Запада проводится целенаправленная политика вмешательства в отечественный конституционный процесс

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор заявил о попытках вмешательства извне во внутренние дела РФ в период подготовки общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края заявил о зафиксированных Комиссией попытках вмешательства извне во внутренние дела РФ в период подготовки общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

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По словам Андрея Климова, Временная комиссия СФ отмечает, что уже 15 января текущего года после оглашения Президентом РФ Послания Федеральному Собранию, в котором содержались предложения о внесении изменений в текст действующей Конституции России Запад, и в первую очередь Вашингтон, начал принимать экстренные меры по противодействию укреплению российского суверенитета.

«Январские предложения главы российского государства немедленно подверглись острой критике со стороны СМИ, финансируемых органами государственной власти ряда западных государств».

«Кампания публичного вмешательства в наше конституционное строительство продолжается на Западе уже пять месяцев», — сказал Андрей Климов.

Кампания публичного вмешательства в наше конституционное строительство продолжается на Западе уже пять месяцев

Он обратил внимание, что культивирование внутрироссийского протеста происходит не без иностранного материального сопровождения. «Кроме того, в Комиссии скопилось немало материалов об учебно-тренировочных мероприятиях для нашей так называемой несистемной оппозиции в странах Прибалтики».

«Такого рода мероприятия прямо и непосредственно настроены на дестабилизацию России, для этого их организаторы готовы использовать любой повод. О безопасности граждан России и улучшении уровня жизни нашего народа там явно не заботятся», — подчеркнул сенатор.

По его словам, особое значение в нагнетании протестных настроений придается распространению лживых сведений, которые теперь часто именуют фэйками, активно продолжается зарубежная работа по продвижению протестной повестки через российские НКО.

Андрей Климов заявил, что странами Запада и их союзниками при лидирующей роли Вашингтона с середины января текущего года проводится целенаправленная политика противоправного вмешательства в наш отечественный конституционный процесс. Главной причиной такого вмешательства является желание традиционных оппонентов России любым путем остановить укрепление суверенитета Российской Федерации, ее национальной безопасности и усиления конституционных основ для стабильного развития нашей Родины, роста благосостояния российского народа. Одним из объектов внешней атаки стал процесс общероссийского голосования по изменениям текста Конституции – вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путем прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции, Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами.

«С учетом изложенного Комиссией сформирована мониторинговая группа, которая соберет и проанализирует все доступные нам факты о противоправных актах вмешательства во внутренние дела России в период с 25 июня по 1 июля 2020 г. Полученные материалы будут направлены для правовой оценки в компетентные органы Российской Федерации», — сказал Андрей Климов.

Он проинформировал, что после 1 июля российская и международная общественность будет ознакомлена с результатами работы названной мониторинговой группы. «На основании имеющихся материалов в Ежегодном докладе Комиссии будет содержаться отдельный раздел, посвященный вмешательству извне в наш суверенный конституционный процесс. Там же будут сделаны определенные выводы и предложения, в том числе законодательного характера».

Сенатор призвал к строгому соблюдению российского законодательства и ответственному отношению к любым попыткам распространения сомнительной информации и, тем более, провокаций общественных беспорядков.

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