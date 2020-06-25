А. Клишас: Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано безопасно и с соблюдением всех санитарных норм

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в голосовании.

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сенатор проголосовал на одном из избирательных участков Москвы.

«Голосование организовано безопасно и с соблюдением всех санитарных норм», — сказал парламентарий.

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Андрей Клишас отметил, что 25 июня по всей стране началось голосование по вопросу внесения изменений в Основной закон.

Парламентарий также сообщил, что рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию будет осуществлять мониторинг голосования совместно с Общественной палатой РФ. «Многие члены рабочей группы посетят участки также в качестве наблюдателей», — проинформировал сенатор.

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