А. Кутепов направил поправки в законопроект по садоводам по уточнению порядка проведения общих собраний членов товариществ

Source: Russia – Council of the Federation

Документ готовится ко второму чтению в нижней палате парламента.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил для рассмотрения в установленном порядке поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Речь идет об уточнении порядка проведения общих собраний членов товариществ. Документ принят Государственной Думой в первом чтении 23 июня 2020 года, а завтра будет рассматриваться его второе чтение.

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Андрей Кутепов пояснил, что поправки ко второму чтению были подготовлены на основании заключения Правительства РФ.

Сенатор подчеркнул, что в ситуации с мероприятиями по обеспечению самоизоляции в условиях распространяющейся инфекции коронавируса необходимо допустить проведение общих собраний членов садоводческих товариществ в форме заочного голосования по ряду вопросов. Основные вопросы, которые необходимо решить — это избрание органов управления, утверждение сметы, утверждение размера и порядка уплаты взносов, утверждение финансово-экономического обоснования взносов и платы и иные вопросы, которые являются критически важными для функционирования товарищества.

«Так как в большинстве субъектов ежегодные собрания еще не проведены, предлагается разрешить использовать форму заочного собрания не на конкретный год, а в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране», — уточнил законодатель.

Как считает Андрей Кутепов, целесообразность определяется, в первую очередь, тем, что средний возраст членов товариществ относится к группе повышенного риска, в связи с чем даже в случае прохождения пика распространения коронавирусной инфекции, но при отсутствии клинически подтвержденных протоколов лечения сохраняется опасность заражения и распространения заболевания среди соответствующей группы граждан.

Необходимость принятия данных поправок подтверждается и обращениями в адрес Комитета Совета Федерации по экономической политике со стороны садоводческого сообщества (Республика Бурятия, город федерального значения Санкт-Петербург, Московская область, Ставропольский край, Кемеровская область).

При этом парламентарий уточнил, что аналогичные поправки в части допустимости проведения заочных собраний по вопросам образования органов некоммерческой организации и досрочного прекращение их полномочий, а также по вопросам утверждения аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации (для некоммерческих организаций, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту) приняты в отношении некоммерческих организаций.

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