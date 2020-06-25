А. Майоров: Потенциал роста отечественного агропромышленного комплекса далеко не исчерпан

Source: Russia – Council of the Federation

Для этого нужно выработать эффективные механизмы реализация Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, отметил сенатор.

Эффективная реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия обеспечивает поступательный рост показателей отечественного агропромышленного комплекса, уверен председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор прокомментировал рассмотренный на заседании Правительства РФ вопрос «О национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2019 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Глава Комитета СФ отметил, что отечественный агропромышленный комплекс показывает стабильный рост. В 2019 г. собрано более 121 млн тонн зерновых, это на 7 проц. больше, чем в прошлом году, доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2019 г. в товарной структуре экспорта России возросла до 6 проц. Значительно выросли закупки сельхозтоваропроизводителями техники по сравнению с предыдущим годом, создано более 5 тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве.

«При этом потенциал роста в АПК далеко не исчерпан. В целях реализации этого потенциала необходимо выработать эффективные механизмы реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», — считает законодатель.

Алексей Майоров подчеркнул, что профильный Комитет СФ продолжит активное взаимодействие с Министерством сельского хозяйства России по решению этой задачи. «В соответствии с планом мероприятий Совета Федерации на весеннюю сессию мы планирует 16 июля в режиме видеоконференцсвязи провести совещание «Об итогах реализации в 2019 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и задачах, стоящих перед сельскохозяйственной отраслью в 2020 году». Сенаторы хотят всесторонне рассмотреть, в том числе, и вопросы совершенствования законодательства в сфере АПК», — сообщил парламентарий.

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