Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ находится в регионе с рабочей поездкой.

В Калуге заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области в рамках рабочей поездки в регион посетил строительную площадку будущего Дворца спорта. Совместно с председателем Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиславом Шапшой, он ознакомился с ходом производства работ.

Дворец спорта, окончание строительства которого запланировано на 2020 год, будет состоять из трех объектов, связанных между собой переходом: ледовая арена с трибунами на 3000 мест, водный комплекс с трибунами на 1065 мест и 50-метровым бассейном, и корпус временного размещения спортсменов на 250 мест. Здесь также будет располагаться универсальный спортзал для игровых видов спорта и детский комплекс с чашей для обучения плаванию. Подземная парковка дворца спорта рассчитана на 400 мест.

А. Турчак и А. Артамонов и посетили стройплощадку Дворца спорта в Калуге

Планируется, что основным назначением Дворца спорта станет подготовка спортивного резерва по плаванию, хоккею с шайбой, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, мини-футболу, танцевальному спорту, адаптивным видам спорта, подводному плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, а также проведение межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий. Водный и ледовый комплексы будут задействованы в подготовке воспитанников спортивных школ Калуги и области.

А. Турчак и А. Артамонов и посетили стройплощадку Дворца спорта в Калуге

Тренажерные и универсальные игровые залы будут предназначены для тренировки студенческих и взрослых команд по мини-футболу, регби, волейболу и баскетболу, спортивных групп по танцевальному спорту. Согласно планам, ежегодно во Дворце спорта сможет проводиться не менее 215 физкультурных и спортивных мероприятий регионального и всероссийского уровня, количество участников которых может составить более 16 000 человек.

На данный момент уровень технической готовности строительно-монтажных работ — около 45 процентов.

А. Турчак и А. Артамонов и посетили стройплощадку Дворца спорта в Калуге

По итогам посещения Андрей Турчак назвал будущий спорткомплекс грандиозным проектом, пожелав успехов в его реализации.

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