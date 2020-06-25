А. Шевченко: Оренбургское кадетское училище успешно совмещает передовые образовательные технологии и лучшие педагогические традиции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Оренбургское президентское кадетское училище и провел онлайн совещание.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области посетил Оренбургское президентское кадетское училище, которое готовится отметить 10-летнюю годовщину со дня открытия.

Смотрите также

Сенатор посетил аудитории и территорию, где ведутся работы по реконструкции. К началу нового учебного года территория будет благоустроена, а учебные классы дополнительно оснастят современным оборудованием.

«Оренбургское президентское кадетское училище успешно совмещает передовые образовательные технологии с лучшими педагогическими традициями кадетского воспитания», — отметил Андрей Шевченко.

В рамках региональной недели парламентарий провел в онлайн формате совещание со своими помощниками в муниципальных образованиях Оренбургской области. Обсуждена работа программ поддержки граждан и предпринимателей.

Андрей Шевченко

«Информация с мест очень важна для понимания текущей ситуации в малом и среднем бизнесе», — сообщил Андрей Шевченко.

Особое внимание своих помощников представитель региона в СФ обратил на вопросы, связанные с подготовкой на муниципальном уровне к введению с 1 сентября текущего года бесплатного горячего питания школьников младших классов. Соответствующий закон недавно был принят на заседании Законодательного Собрания Оренбургской области.

MIL OSI