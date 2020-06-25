В Алтайском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве и хищениях на предприятии с государственным участием

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Индустриального района г. Барнаула Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного инженера акционерного общества «Модест». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в период с 2014 г. по 2018 г. главный инженер акционерного общества «Модест», контрольный пакет акций которого принадлежал субъекту Российской Федерации – Алтайскому краю, решал вопросы поставок комплектующих к инженерному оборудованию. За заключение договоров без конкурса в пользу конкретных поставщиков он получил незаконное вознаграждение на сумму свыше 645 тыс. рублей.

Кроме того, обвиняемый по фиктивным документам поставок в общество товарно-материальных ценностей, используя свое служебное положение и доверие руководителя, похитил более 1,1 млн рублей.

После вручения копии обвинительного заключение уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.

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