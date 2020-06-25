В Астрахани начато строительство ледостойкой платформы для шельфового месторождения «Газпрома» в Арктике

Source: Gazprom in Russian

Релиз

25 июня 2020, 13:50

Платформа будет работать в экстремальных климатических условиях.

Задействованы мощности сразу нескольких российских центров судостроения.

Передовые решения для промышленной и экологической безопасности.

Сегодня в Астраханской области на верфи АО «Южный центр судостроения и судоремонта» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») состоялась торжественная церемония закладки опорного основания ледостойкой платформы (ЛСП) «Газпрома» для освоения месторождения Каменномысское-море.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления — начальник Департамента Олег Аксютин, вице-президент по техническому развитию АО «Объединенная судостроительная корпорация» Василий Бойцов, Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, генеральный директор ООО «Газпром Инвест» Вячеслав Тюрин и генеральный директор ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» Раиса Теликова.

Газовое месторождение Каменномысское-море находится в Обской губе Карского моря. По размеру запасов газа — около 555 млрд куб. м — относится к категории уникальных. Начало добычи планируется в 2025 году, проектная мощность (сеноманские залежи) — 15 млрд куб. м в год.

Акватория месторождения отличается низкими температурами (до минус 60° по Цельсию), сильными штормами, небольшими глубинами (5–12 м), толстыми и плотными пресными льдами. Освоение месторождения станет первым в мире шельфовым проектом, реализованным в таких экстремальных ледовых и климатических условиях.

С учетом этих факторов ключевым объектом обустройства месторождения определена специальная ледостойкая платформа. Ее длина составит более 135 м, ширина — 69 м, высота от основания до вертолетной площадки — 41 м, общий вес превысит 40 тыс. тонн. На платформе, в частности, будут размещены основной и вспомогательный буровые модули, эксплуатационный и энергетический комплексы, жилой модуль на 120 мест. С платформы будут построены 33 основные наклонно-направленные эксплуатационные скважины (еще 22 скважины для подержания добычи в перспективе будут размещены на сателлитных ледостойких блок-кондукторах, не предполагающих постоянного присутствия персонала). Добытый газ по трубопроводам будет поступать на берег, где будут находиться установка комплексной подготовки газа и дожимная компрессорная станция. Далее газ будет направляться в Единую систему газоснабжения России.

Моделирование и проектирование ЛСП полностью выполнено ведущими отечественными научными организациями в сфере судостроения. При строительстве будет применен ряд передовых технических решений для обеспечения высокого уровня промышленной и экологической безопасности, надежности эксплуатации объекта. Так, для защиты от мощных льдов опорное основание платформы выполнят в клиновидной форме, практически все оборудование будет размещено внутри корпуса ЛСП и не подвергнется негативному воздействию холода и ветра. Надежную фиксацию объекта на илистом дне Обской губы обеспечит гравитационно-свайное крепление: платформу поставят на грунт, заполнят подводную часть ЛСП морской водой, а затем закрепят с помощью 56 свай диаметром более 2 м, погруженных в грунт на 47 м.

Особое внимание в проекте уделено решениям, исключающим воздействие на арктическую флору и фауну. В том числе предусмотрена система «нулевого сброса» — все отходы производства и жизнедеятельности будут вывозиться и затем утилизироваться.

Для сооружения технологически сложного объекта задействованы мощности сразу нескольких российских центров судостроения и машиностроительных заводов по принципу «распределенной верфи». Элементы платформы будут параллельно собираться в Астрахани, Калининграде, Северодвинске, а также в Екатеринбурге и Рыбинске. В единое целое платформа будет смонтирована в Калининграде. В летнюю навигацию 2024 года ЛСП планируется отбуксировать на месторождение, после чего на платформу установят факельные стрелы и вертолетную площадку. В строительстве платформы примут участие около 7 тыс. российских рабочих и специалистов.

При реализации проекта обустройства месторождения Каменномысское-море, включая строительство ЛСП, «Газпром» использует метод проектного управления. Создан интегрированный проектный офис, в состав которого вошли представители профильных подразделений «Газпрома», ООО «Газпром инвест» (единого технического заказчика), ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (генерального проектировщика и подрядчика строительства платформы) и ООО «Газпром добыча Ямбург» (эксплуатирующей организации, владельца лицензии на разведку и добычу).

Управление информации ПАО «Газпром»

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