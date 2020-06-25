В. Кожин и А. Кондратьев приняли участие в заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии

Source: Russia – Council of the Federation

В этот же день прошло заседание Комиссии ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам, в котором участвовали С.Калашников и А.Кондратьев.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы и член Комитета СФ по обороне и безопасности Алексей Кондратьев КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области приняли участие в заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии.

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Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

В ходе заседания состоялось обстоятельное обсуждение доклада о демократиях, столкнувшихся с пандемией COVID-19. Документ был подготовлен в срочном порядке.

В рамках состоявшейся дискуссии Алексей Кондратьев отметил, что доклад в целом содержит взвешенные оценки влияния принятых государствами антикризисных мер на соблюдение правозащитных стандартов, деятельность органов публичной власти и проблем многостороннего сотрудничества с целью преодоления текущего кризиса. Вместе с тем, учитывая, что пандемия выявила существенные пробелы в законодательстве многих стран, сенатор подчеркнул необходимость укрепления роли парламентов в качестве важнейших институтов обеспечения и защиты основополагающих прав и свобод наряду с необходимостью повышенной гражданской ответственности.

Алексей Кондратьев привлек внимание европейских коллег к тому, что «в документе, к сожалению, замалчивается поддержанная Россией инициатива ряда стран в ООН по отказу от противоправных односторонних санкций в период пандемии, в том числе для активизации международного сотрудничества по борьбе с COVID-19». Сенатор предложил автору доклада кратко отразить в нем тематику двустороннего сотрудничества и взаимопомощи государств-членов Совета Европы в целях борьбы с пандемией, включая предпринятые шаги и инициативы России.

В рамках заседания Комиссии был рассмотрен вопрос о необходимости демократического управления искусственным интеллектом. В своем выступлении Владимир Кожин подчеркнул важность построения надежной законодательной системы защиты искусственного интеллекта от киберпреступлений. «Мы сегодня в России над этим очень плотно работаем, занимаемся совершенствованием своего законодательства. Мы знаем, что киберпреступники интернациональны. И, находясь в одной стране, они могут атаковать другие страны. Если не будет синхронизации и гармонизации законодательства, то эти усилия не принесут необходимого результата. В противном случае, демократическое управление искусственным интеллектом может оказаться просто невозможным». В этой связи сенатор предложил членам Комиссии отдельно и более детально проанализировать этот аспект в работе над докладом.

В ходе мероприятия был рассмотрен вопрос борьбы с фискальной несправедливостью работы ОЭСР по налогообложению цифровой экономики.

В этот же день в формате видеоконференции прошло заседание Комиссии ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам, активное участие в котором приняли первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области и Алексей Кондратьев.

Состоялись слушания по теме гуманитарных последствий пандемии COVID-19 для мигрантов и беженцев с участием экспертов – представителей структурных подразделений ООН, Совета Европы и Европейского союза.

При рассмотрении проекта резолюции «Права и обязанности неправительственных организаций, оказывающих помощь беженцам и мигрантам в Европе» Алексей Кондратьев представил ряд поправок к документу, обсуждение которого будет продолжено на следующем заседании Комиссии.

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