В. Новожилов посетил строительные объекты и ознакомился с работой крупных предприятий Вельска

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершил рабочую поездку вместе с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским.

В рамках рабочей поездки в Вельск член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области вместе с врио губернатора региона Александром Цыбульским ЦыбульскийАлександр ВитальевичВременно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области посетил городскую набережную, площадку строительства ледового дворца, а также ряд крупных предприятий и объектов социальной инфраструктуры.

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Городская набережная Вельска реконструируется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Преображение этой исторической части города началось в 2017 году. За это время на набережной установили ротонду, новое освещение, большую часть тротуаров выложили брусчаткой, появились скамейки, беговые и велодорожки, озеленение. На Ломоносовской аллее установлена скульптура великому земляку – М.В.Ломоносову.

«Проведение основных работ по обустройству набережной муниципалитет планирует завершить в этом году. После окончания реконструкции набережная, безусловно, станет одним из украшений южной столицы региона. При этом, у города есть новые планы – обустроить улицу Дзержинского. Для этого муниципалитет примет участие в конкурсе малых городов, который является частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»», — рассказал Виктор Новожилов.

Виктор Новожилов

По словам сенатора, особое внимание было уделено реализации проекта по строительству Ледового дворца общей площадью 8,5 тысячи квадратных метров и школы бокса площадью 2,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время готовится площадка под строительство. Предполагается, что в Ледовом дворце будут проходить тренировки хоккейных команд, соревнования по хоккею регионального уровня, а также массовые катания. Ледовая арена и все помещения комплекса будут оборудованы в соответствии с самыми современными требованиями. Сдать Ледовый дворец планируют к концу 2021 года, школа бокса будет построена в рамках второго этапа проекта.

Александр Цыбульский отметил, что этот проект – яркий пример качественного государственно-частного партнерства. И сами юные хоккеисты, и их родители подтвердили, что с нетерпением ждут строительства Ледового дворца, поскольку пока им приходится ездить на тренировки в соседний Устьянский район.

В ходе инспекции участники поездки оценили ход строительства детского сада на 220 мест. Строительство ведется в рамках реализации национального проекта «Демография». На эти цели из федерального бюджета предусмотрено 214,8 млн рублей, из областного – 4,38 млн рублей и еще 200 тысяч рублей – из местного бюджета. Новый детский сад должен принять первых воспитанников уже в начале следующего года.

Сенатор вместе с губернатором региона также ознакомились с работой крупнейших сельхозпредприятий района, среди которых Хорошевский конезавод и агрофирма «Важское». Состоялась встреча с депутатами муниципального собрания, представителями бизнеса,

Александр Цыбульский, Виктор Новожилов, а также заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина и председатель областного собрания Екатерина Прокопьева возложили цветы к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны в Парке Победы.

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