В ООО «Газпром трансгаз Ухта» открылась выставка «Семейная память» к 75-летию Победы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 июня 2020, 20:00

22 июня в День памяти и скорби в фойе административного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта» состоялось открытие выставки «Великая Отечественная война. Семейная память».

Более 60 сотрудников и ветеранов предприятия из его 18 филиалов и структурных подразделений откликнулись на призыв принять участие в выставке, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На экспозиции представлены фотографии, документы, уникальные предметы из личных и семейных архивов. Выставка освещает биографии участников военных событий, тружеников тыла, узников концлагерей. Среди ее героев представители всех родов войск — пехоты, артиллерии, танковых войск, авиации, военно-морских сил, военной разведки. Хронология участия — от финской кампании до завершения Второй мировой войны на Дальневосточном фронте.

«На нашей выставке мы не показываем историю сражений, не анализируем потери сторон, через историю фронтовиков и тружеников тыла мы рассказываем об ежедневых тяготах военного времени. Во многих семьях из поколения в поколение передаются фронтовые письма, фотографии, боевые награды. Это важные исторические источники. Выражаем слова благодарности нашим работникам, которые приняли участие в создании этой экспозиции», — отметил руководитель группы по обеспечению выставочно-экспозиционной деятельности Службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ухта» Андрей Васильевич Андреев.

Выставка продлится до 30 июля 2020 года.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям Северо-Запада России. Эксплуатируемая газотранспортная система проходит через территорию Северо-Запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до центральных регионов России.

В границах производственной деятельности компании эксплуатируется 16 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2019 году объем транспортируемого предприятием газа составил более 187,1 млрд куб. м.

В структуре компании 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 компрессорные станции, в составе которых работают 89 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 442 газоперекачивающих агрегата общей установленной мощностью 6 396,6 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 175 газораспределительные станции.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Ухте, Республика Коми.

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