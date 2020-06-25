В Чувашии активизируется работа по пресечению фактов несанкционированного потребления газа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 июня 2020, 16:30

С наступлением стабильной эпидемиологической обстановки в регионе газовики республики планируют возобновить проверки, ранее временно приостановленные из-за распространения новой коронавирусной инфекции, для пресечения фактов несанкционированного потребления газа.

Плановыми обходами будут охвачены абоненты группы риска, газоснабжение у которых было приостановлено из-за нарушения требований по эксплуатации внутридомового, внутриквартирного газового оборудования или наличия непогашенной задолженности.

По результатам таких проверок с начала прошлого года самовольное подключение к сетям газораспределения было выявлено у 127 абонентов-физических лиц. Причиненный компании ущерб превысил 2,5 млн рублей и был предъявлен нарушителям для возмещения. На сегодня возвращено 1,5 млн рублей. Предпринимаются все меры для полного взыскания ущерба.

Материалы в отношении всех незаконно подключившихся потребителей были направлены в правоохранительные органы. По данным фактам к административной ответственности (по ст. 7.19 КоАП) были привлечены более 90 физических лиц. К уголовной ответственности (по ст. 158 ч. 3 п. б УК РФ) привлечены двое граждан, один осужден. За повторное самовольное подключение к газопроводу (по ст. 215.3 УК РФ) уголовное наказание получил житель Батыревского района республики, ранее привлекаемый к административной ответственности за подобное деяние.

«Учитывая важность обеспечения надежности газоснабжения и снижения объемов неправомерного потребления газа, мы планируем возобновить проверки абонентов группы риска для пресечения незаконных действий. Сотрудники компании неукоснительно соблюдают требования Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Они обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, регулярно проходят термометрический контроль»,- отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов.

Справка

С 10.08.2018 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2018 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в статью 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам).

Законом вводится уголовная ответственность за самовольное подключение к системе газопотребления, если лицо ранее уже подвергалось административному наказанию за подобное деяние. Нарушителю грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного полугодового дохода. Также законом предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Если же в результате самовольной врезки произошла авария или погибли люди, виновный наказывается принудительными работами до 5 лет либо лишением свободы до 8 лет.

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