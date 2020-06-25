Газовые компании Марий Эл принимают дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 июня 2020, 16:00

Компании «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» и «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» расширили комплекс мер по профилактике распространения инфекции. Во всех городах и районах республики проводится тестирование сотрудников компаний на антитела к SARS-CoV-2.

В первую очередь биоматериал на тестирование берут у групп специалистов, деятельность которых подразумевает частые контакты — работников аварийной службы, слесарей по обслуживанию газового оборудования, контролеров газового хозяйства, операторов центров обслуживания населения. Хотя их работа организована в строгом соответствии с требованиями Минздрава и Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции, анализ на антитела — это более высокий уровень контроля состояния здоровья и безопасности для окружающих.

«Для нас одинаково важно здоровье и безопасность как наших работников, так и потребителей газа, с которыми они контактируют, поэтому мы нашли возможность организовать тестирование коллективов обеих газовых компаний», — рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» Александр Еремин.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» — 100-процентная дочернеяя компания ООО «Газпром межрегионгаз». Осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей Республики Марий Эл.

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