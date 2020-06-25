Г. Карелова: Социальный контракт позволяет семьям преодолеть трудную жизненную ситуацию

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялось заседание Совета по социальным инновациям субъектов РФ.

В Совете Федерации в формате видеоконференции состоялось заседание Совета по социальным инновациям субъектов РФ на тему «Перспективы использования социальных контрактов: от пилотных проектов к системной работе». Мероприятие провела заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Смотрите также

«Тема, которую мы сегодня обсуждаем, особенно важна в условиях новых вызовов. Правительством России подготовлен проект Общенационального плана по восстановлению экономики и доходов населения. Убеждена, что механизм социального контракта должен быть использован в полной мере в целях повышения реальных доходов граждан, снижения безработицы», — сказала вице-спикер СФ.

Галина Карелова отметила, что при участии Совета Федерации в текущем году в 21 регионе реализуются пилотные проекты использования соцконтракта с федеральным софинансированием. «Эксперимент имеет большое значение для отработки универсальных механизмов внедрения социальных контрактов для всех регионов, а также для подготовки необходимой нормативной базы», — добавила вице-спикер СФ.

При участии Совета Федерации в текущем году в 21 регионе реализуются пилотные проекты использования соцконтракта с федеральным софинансированием

Парламентарий подчеркнула, что с 2021 г. всем субъектам РФ будут предоставлены соответствующие субсидии из федерального бюджета. «Необходимо иметь четкое понимание, сколько людей нуждаются именно в такой помощи. В этой связи нужно подумать о новых критериях для расширения ее участников, обновить перечень мероприятий и сроки их реализации, повысить квалификацию сотрудников органов соцзащиты. Еще одна задача, которая стоит перед регионами, это максимальное информирование населения. Далеко не все семьи знают о возможностях контракта. Как показывают последние социологические исследования, только четверть опрошенных осведомлены о нем».

Заседание Совета по социальным инновациям субъектов РФ

1 из 9

Галина Карелова

2 из 9

Инна Святенко

3 из 9

Заседание Совета по социальным инновациям субъектов РФ

4 из 9

Инна Святенко

5 из 9

Инна Святенко

6 из 9

Олег Мельниченко

7 из 9

Олег Мельниченко

8 из 9

Олег Мельниченко

9 из 9

Вице-спикер СФ также напомнила о подготовленном сенаторами законопроекте, который позволяет многодетным семьям использовать механизм соцконтракта независимо от уровня доходов в семье. «Рассчитываем, что такая мера расширит перечень его участников, повысит эффективность этого механизма».

В ходе заседания обсуждались успешный региональный опыт использования социального контракта, вопросы повышения эффективности действующей модели социального контракта, унификации процедуры оказания государственной социальной помощи, расширения мероприятий, осуществляемых в рамках программ социальной адаптации.

«Наш Совет должен включиться в работу по обобщению имеющегося опыта, выявлению узких мест, которые препятствуют развитию практики социальных контрактов. Эта тема должна быть постоянно в фокусе нашего внимания и получить должное освещение на четвертом Форуме социальных инноваций», — заключила Галина Карелова.

В заседании приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, заместитель Председателя Правительства Новгородской области Анна Тимофеева, заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова, директор по социальным исследованиям Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

MIL OSI