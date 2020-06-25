И. Ялалов: В Республике Башкортостан активно внедряются инновации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил завод нефтяных дорожных битумов в регионе.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан Ирек Ялалов ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан посетил производственную площадку завода нефтяных дорожных битумов в городе Салавате.

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Это мероприятие сенатор осуществил во исполнение поручения Председателя СФ по проведению мониторинга о ходе реализации национальных проектов в регионах.

Ирек Ялалов ознакомился с особенностями производства модифицированного битума, выпуск которого впервые в Республике был освоен на данном предприятии. Сенатор также посетил аналитическую лабораторию завода, которая признана одной из самых точных в стране. Имеющееся здесь оборудование позволяет производить весь необходимый перечень испытаний дорожного вяжущего покрытия.

«Инновационная технология позволяет подобрать смесь с техническими характеристиками, учитывающую климатические условия и дорожную нагрузку и значительно увеличивающую срок службы дорожного полотна. Башкортостан стал одним из первых регионов страны, где начали применять передовую технологию объемного проектирования асфальтобетонных смесей», — подчеркнул сенатор.

Ирек Ялалов в Башкирии

Также Ирек Ялалов осмотрел технологическое оборудование с полной автоматизацией процессов, что позволяет наиболее точно контролировать производственные циклы.

По словам представителя региона в СФ, объем инвестиций в модернизацию производства составил 500 млн руб.

«Республика Башкортостан является лидером по внедрению инноваций в производстве нефтяных дорожных битумов, которые активно применяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», — подчеркнул сенатор.

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