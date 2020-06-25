Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#Space Adventures25.06.2020 15:44

Контракт между РКК «Энергия» и Space Adventures

Между Ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля «Союз МС» на российский сегмент Международной космической станции.

Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента станции.

Ранее, в период с 2001 по 2009 гг, Роскосмосом и РКК «Энергия» по контрактам с компанией Space Adventures Inc. было успешно выполнено восемь краткосрочных коммерческих полетов на российский сегмент МКС на кораблях «Союз». Космическими туристами стали: Деннис Тито (США, 2001), Марк Шаттлворт (Великобритания, 2002), Грег Олсен (США, 2006), Анюше Ансари (США, 2006), Ричард Гэрриотт (США, 2008), Чарльз Симони (США, 2007, 2009) и Ги Лалиберте (Канада, 2009).

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