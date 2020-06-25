Н. Косихина: В Совете Федерации уделяют особое внимание вопросам защиты семьи и детей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в совещании в Ярославской областной Думе по вопросам реализации нацпроектов.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе приняла участие в совещании по вопросам реализации национальных проектов в 2020 г. Мероприятие прошло в Ярославской областной Думе.

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В ходе совещания обсуждался, в частности, вопрос о строительстве детских садов и школ на территории Ярославля. «По итогам обсуждения участники приняли решение продолжить работу, приступить к составлению дорожной карты реализации проектов и вернуться к обсуждению этих важных для жителей областного города вопросов в августе», — сообщила сенатор.

Наталия Косихина

Наталия Косихина отметила, что в верхней палате парламента страны уделяется особое внимание вопросам детской повестки. Она напомнила, что 9 июня текущего года под руководством Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в формате видеоконференции состоялось совещание с членами Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей с участием представителей Правительства РФ, Администрации Президента РФ, регионов, в том числе Ярославской области.

«Обсуждались вопросы летнего отдыха, организации работы школ в новых условиях, а также лучшие региональные практики в сфере детства в современных условиях. Предложения Ярославской области вошли в проект итогового документа мероприятия», — сказала сенатор.

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