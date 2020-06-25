Н. Федоров предложил возродить в Чувашии строительство муниципального и государственного жилья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Высшего экономического совета Чувашской Республики.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики принял участие в заседании Высшего экономического совета региона, которое прошло в городе Чебоксары в рамках празднования 100-летия со дня образования Чувашской автономной области.

Первый вице-спикер СФ огласил приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

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«Сегодня субъект Российской Федерации является одним из лидеров в Приволжском федеральном округе по темпам социально-экономического развития. Здесь реализуются масштабные социально значимые проекты, модернизируются и успешно работают крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Органы государственной власти республики многое делают для повышения уровня жизни людей, большое внимание уделяют поддержке предпринимательских инициатив и формированию благоприятного инвестиционного климата», — говорится в обращении Председателя верхней палаты парламента.

Николай Федоров предложил, опираясь на накопленный в республике опыт, возродить строительство муниципального и государственного жилищного фонда. «Ипотека, тем более, льготная, важна. Но это не поможет полностью решить жилищный вопрос. Тем более, что в Конституции Российской Федерации сказано: «Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами». Это прямая обязанность властей региона и муниципалитетов».

Николай Федоров также высказал критические замечания относительно характера застройки исторической части Чебоксар. «Было принято решение о необходимости в основном террасной застройки с учетом мнений лучших архитекторов. Начиная от двух-трехэтажных домов до двенадцатиэтажек на вершинах чебоксарских холмов. А что мы имеем сейчас? Безвкусные громадные «человейники» без всякой инфраструктуры, без стоянок для автомобилей. Зачем лишать чебоксарцев зеленых насаждений? Ошибки надо исправлять. Потому что главное – это забота о людях», — отметил сенатор.

Николай Федоров и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев также приняли участие в работе XIX съезда Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии».

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие региона Благодарность Председателя Совета Федерации объявлена президенту Нотариальной палаты Чувашской Республики Елизавете Соколовой.

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