ООО «Газпром добыча Ямбург» передало новоуренгойскому госпиталю кислородные концентраторы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 июня 2020, 19:15

ООО «Газпром добыча Ямбург» передало инфекционному госпиталю оборудование для кислородной поддержи пациентов, страдающих дыхательной недостаточностью, вызванной коронавирусной инфекцией.

С просьбой оказать помощь к ООО «Газпром добыча Ямбург» обратилось руководство психоневрологического диспансера. На базе этого учреждения в Новом Уренгое развернут дополнительный инфекционный госпиталь для больных с COVID-19.

Три кислородных концентратора позволят доукомплектовать госпиталь для лечения пациентов с инфекцией, вызванной COVID-19.

Справка

ООО «Газпром добыча Ямбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата. Предприятие владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с Ямбургского и Заполярного месторождений. Также готовит к промышленной разработке Северо-Каменномысский, Каменномысское-море, Обской, Чугорьяхинский, Тазовско-Заполярный, Южно-Парусовый и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Парусовый и Семаковский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 установках предварительной подготовки газа.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работают более 11 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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