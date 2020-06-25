ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» возглавил новый генеральный директор

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Новости проектов и регионов

25 июня 2020, 18:30Решением Совета директоров генеральным директором ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» (дочерняя компания АО «Газпром теплоэнерго») избран Андрей Светашов.

Справка

Андрей Николаевич Светашов родился 3 июля 1972 года в пос. Томилино Московской области. Окончил Жуковский авиационный техникум по специальности «Эксплуатация авиационных приборов», Российский государственный аграрный заочный университет по специальности «Экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса», Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальностям «Финансы и кредит» и «Банковское дело».

1991 — 1997Электромонтер, бухгалтер АОЗТ «ТППО».

1997 — 1999Экономист, начальник финансового отдела Московского филиала ООО «Межрегионгаз».

1999 — 2004Заместитель директора по экономике и финансам ООО «Межрегионгаз» Московского региона.

2004 — 2019Генеральный директор ООО «Мособлгазпоставка» (по совместительству).

2009 — 2019Генеральный директор НП «Экспертгаз» (по совместительству).

2006 — 2011Генеральный директор ОАО «Московская областная газовая компания» (по совместительству).

С 2020Генеральный директор АО «Мособлэнергогаз».

АО «Газпром теплоэнерго» — крупный российский теплоэнергетический холдинг, который входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (100% дочернее предприятие ПАО «Газпром»). Компания объединяет 20 дочерних региональных предприятий, обеспечивающих работу 1015 объектов теплоэнергетики общей установленной тепловой мощностью более 8 тыс. Гкал/ч. в 20 регионах России.

ООО «Газпром теплоэнерго МО» — дочерняя компания АО «Газпром теплоэнерго», осуществляющая деятельность на территории Московской области.

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