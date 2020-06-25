Открытие после «Великой самоизоляции»: неровное восстановление в условиях неопределенности

Source: IMF – News in Russian

(Фото: Michele Ursi/iStock by Getty Images)

Гита Гопинат

24 июня 2020 г.

Пандемия COVID-19 вынудила страны ввести режим «Великой самоизоляции», который помог сдержать распространение вируса и спасти жизни, но при этом спровоцировал самую сильную рецессию со времени Великой депрессии. Более 75 процентов стран сейчас возобновляют экономическую деятельность на фоне нарастания пандемии во многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. В нескольких странах начался процесс восстановления. Однако в отсутствие решения в сфере медицины прочность этого подъема остается весьма неопределенной, а воздействие на конкретные сектора и страны — неровным.

По сравнению с нашим прогнозом в апрельском выпуске «Перспектив развития мировой экономики» мы теперь прогнозируем более глубокий спад в 2020 году и более медленное восстановление в 2021 году. Мировой объем производства, по прогнозу, сократится на 4,9 процента в 2020 году, до уровня на 1,9 процентного пункта ниже нашего апрельского прогноза, с последующим частичным восстановлением роста до 5,4 процента в 2021 году.

Эти прогнозы подразумевают совокупные потери для мировой экономики в результате кризиса в размере свыше 12 трлн долларов за два года (2020–2021).

Снижение по сравнению с апрелем отражает худшие, чем ожидалось, результаты в первом полугодии, ожидания более длительного периода социального дистанцирования во второй половине года и ущерб для потенциального предложения.

Высокая неопределенность

Этот прогноз характеризуется высокой степенью неопределенности, с возможностью изменения ситуации как в лучшую, так и в худшую сторону. В позитивном плане более благоприятные новости относительно вакцин и средств лечения и дополнительные меры политики для поддержки роста могут ускорить возобновление экономической активности. Что касается негативных рисков, новые волны распространения инфекции могут повернуть вспять повышение мобильности и расходов и привести к быстрому ужесточению финансовых условий, что может спровоцировать критическую ситуацию, связанную с задолженностью. Геополитическая напряженность и торговые противоречия могут повредить непрочные глобальные связи в период, когда торговля, по прогнозу, резко сократится примерно на 12 процентов.

Восстановление, не похожее ни на какое другое

Этот кризис отличается от всех других, и восстановление после него будет не похоже ни на какое другое.

В-первых, беспрецедентный глобальный размах этого кризиса препятствует экономическому подъему в странах, зависящих от экспорта, и ставит под угрозу перспективы сближения развивающихся стран по уровню дохода со странами с развитой экономикой. Мы прогнозируем синхронизированный глубокий спад в 2020 году как в странах с развитой экономикой (-8 процентов), так и в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (‑3 процента; -5 процентов без учета Китая), и более 95 процентов стран, по прогнозам, будут иметь отрицательный рост доходов на душу населения в 2020 году. Общий ущерб росту ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, кроме Китая, как ожидается, в 2020‒2021 годах будет больше, чем в странах с развитой экономикой.

Во-вторых, с возобновлением работы экономики восстановление активности происходит неравномерно. С одной стороны, отложенный спрос приводит к всплеску расходов в некоторых секторах, таких как розничная торговля; с другой стороны, в секторах, требующих значительных контактов между людьми, таких как гостиничное обслуживание, поездки и туризм, активность остается пониженной. Страны, во многом зависящие от таких секторов, вероятно, будут еще долгое время испытывать глубокое воздействие этого кризиса.

В-третьих, ситуация на рынке труда ухудшилась очень серьезно и в рекордно короткие сроки — особенно для относительно низкооплачиваемых и полуквалифицированных работников, которые не имеют возможности работать дистанционно. Поскольку ожидается, что активность в трудоемких секторах, таких как туризм и гостиничное хозяйство, будет оставаться пониженной, для полного восстановления рынка труда может потребоваться немало времени, что ухудшает показатели неравенства доходов и повышает бедность.

Исключительная государственная поддержка помогает справиться с кризисом

Положительным моментом является то, что восстановление опирается на исключительную поддержку в виде мер политики, особенно в странах с развитой экономикой, и в меньшей степени в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, которые обладают более ограниченными бюджетными возможностями. В мировом масштабе бюджетная поддержка превысила 10 трлн долларов США, а денежно-кредитная политика была значительно смягчена за счет снижения процентных ставок, вливаний ликвидности и покупки активов. Во многих странах эти меры позволили поддержать средства к существованию и предотвратить массовые банкротства, тем самым способствуя сокращению долговременного ущерба и содействуя восстановлению экономики.

Эта исключительная поддержка, особенно со стороны ведущих центральных банков, также стимулирует динамичное восстановление финансовых условий, несмотря на мрачное положение в реальном секторе. Возобновился рост цен на инструменты участия в капитале, кредитные спреды уменьшились, потоки портфельных инвестиций в страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны стабилизировались, а курсы валют, которые ранее резко снизились, сейчас вновь укрепились. Меры поддержки предотвратили финансовый кризис и тем самым помогли избежать худшего для реальной экономики. В то же время разрыв связи между реальными и финансовыми рынками вызывает обеспокоенность относительно принятия чрезмерных рисков и является серьезным фактором уязвимости.

Опасность еще не миновала

Ввиду существующей огромной неопределенности директивным органам следует сохранять бдительность и вносить изменения в политику по мере развития ситуации. На данном этапе необходимо продолжать значительную поддержку, сочетающую меры налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, особенно в странах, где инфляция, по прогнозу, будет оставаться пониженной. В то же время страны должны обеспечить надлежащий учет и прозрачность в бюджетной сфере и не отступать от принципа независимости денежно-кредитной политики.

Первостепенной задачей является регулирование рисков для здоровья населения в период, когда страны возобновляют экономическую активность. Это требует дальнейшего укрепления потенциала здравоохранения, широкого тестирования, отслеживания контактов, изоляции и поддержания безопасной дистанции (а также ношения масок). Эти меры помогают сдерживать распространение вируса, внушать населению уверенность в способности планомерно противодействовать новым вспышкам заболевания, а также сводить к минимуму сбои в экономике. Международное сообщество должно далее расширять оказание финансовой помощи и экспертных услуг странам с ограниченными возможностями в области здравоохранения. Необходимо делать больше для обеспечения производства и распределения вакцин и лекарственных средств, когда они будут разработаны, в достаточных количествах и по доступным ценам.

В странах, в которых кризис в области здравоохранения серьезно сдерживает экономическую деятельность, люди, непосредственно пострадавшие от кризиса, должны получать поддержку доходов посредством страхования на случай безработицы, субсидирования заработной платы и денежных трансфертов, а пострадавшие компании необходимо поддерживать посредством отсрочки налогов, ссуд, кредитных гарантий и грантов. Для более эффективного охвата безработных в странах с крупными неформальными секторами необходимо будет увеличить цифровые платежи и дополнить их поддержкой в натуральной форме путем предоставления продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости, распределяемых через местные органы управления и общественные организации.

В странах, которые начали отменять ограничительные меры и в которых происходит восстановление экономики, необходимо постепенно переориентировать меры поддержки на стимулирование возврата людей к трудовой деятельности, а также содействие переходу работников из сокращающихся отраслей в сектора с растущим спросом. Это может принимать форму расходов на профессиональную подготовку и субсидирования найма работников, больше подверженных риску долговременной безработицы. Для поддержки восстановления экономики также необходимы меры по оздоровлению балансов и преодолению чрезмерной задолженности. Для этого потребуются действенные основы урегулирования неплатежеспособности и механизмы реструктуризации и отчуждения проблемной задолженности.

Необходимо также постепенно переходить от адресной к более широкой по охвату государственной поддержке. Если для этого есть бюджетные возможности, странам следует осуществлять государственные инвестиции в «зеленые» проекты, чтобы ускорить восстановление экономики и способствовать достижению более долгосрочных целей, связанных с климатом. Чтобы защитить наиболее уязвимое население, необходимо еще довольно длительное время поддерживать повышенные уровни расходов на системы социальной защиты.

Международное сообщество должно обеспечить, чтобы развивающиеся страны имели возможность финансировать важнейшие расходы за счет предоставления им льготного финансирования, облегчения бремени задолженности и предоставления грантов; и чтобы страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны имели доступ к международной ликвидности путем обеспечения стабильности финансового рынка, предоставления своповых линий центральных банков и задействования глобальной системы финансовой защиты.

Этот кризис также потребует решения сложных среднесрочных задач. Согласно прогнозу, государственный долг в этом году достигнет самого высокого уровня относительно ВВП с начала ведения учета как в странах с развитой экономикой, так и в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Страны нуждаются в надежных бюджетных основах для проведения среднесрочной консолидации путем сокращения непродуктивных расходов, расширения налоговой базы, сведения к минимуму практики ухода от налогообложения и повышения прогрессивности налогообложения в некоторых странах.

В то же время этот кризис открывает возможность ускорить переход к более результативному, устойчивому и справедливому росту за счет инвестиций в новые экологичные и цифровые технологии и более широкие системы социальной защиты.

Глобальное сотрудничество как никогда важно сейчас для преодоления поистине глобального кризиса. Необходимо прилагать все усилия для устранения противоречий в области торговли и технологий наряду с совершенствованием многосторонней системы торговли на основе правил. МВФ будет продолжать делать все возможное для обеспечения достаточной международной ликвидности, предоставления чрезвычайного финансирования, поддержки инициативы Группы 20-ти по приостановке выплат в счет обслуживания долга и предоставления рекомендаций и поддержки странам во время этого беспрецедентного кризиса.



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Гита Гопинат — экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ). Она находится в отпуске для деятельности в общественных интересах из экономического факультета Гарвардского университета, где она является профессором международных исследований и экономики, стипендиатом фонда Джона Званстра.

Исследования г-жи Гопинат, которые посвящены международным финансам и макроэкономике, публиковались во многих ведущих экономических журналах. Она является автором многочисленных научных статей по вопросам обменных курсов, торговли и инвестиций, международным финансовым кризисам, денежно-кредитной политике, долгу и кризисам в странах с формирующимся рынком.

Она является одним из редакторов текущего выпуска серии Handbook of International Economics (Справочник по международной экономике), а до этого была соредактором журнала American Economic Review и руководящим редактором журнала Review of Economic Studies. Ранее она также была содиректором программы международных финансов и макроэкономики в Национальном бюро экономических исследований (НБЭИ), приглашенным исследователем в Федеральном резервном банке Бостона и членом группы экономических советников Федерального резервного банка Нью Йорка. В 2016–2018 годах она была экономическим советником Главного министра штата Керала, Индия. Она также входила в Консультативную группу видных деятелей Министерства финансов Индии по вопросам Группы 20-ти.

Г-жа Гопинат является избранным членом Американской академии гуманитарных и естественных наук, членом Эконометрического общества и лауреатом премии выдающемуся выпускнику Университета штата Вашингтон. В 2019 году журнал Foreign Policy назвал ее одним из ведущих мировых мыслителей, в 2014 году МВФ признал ее одним из 25 ведущих экономистов в возрасте до 45 лет, а в 2011 году Всемирный экономический форум включил ее в клуб молодых мировых лидеров (YGL). Правительство Индии присудило ей награду Pravasi Bharatiya Samman, являющуюся высшим признанием заслуг для индийцев, проживающих за рубежом. До прихода на работу в Гарвардский университет в 2005 году она была доцентом экономики в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета.

Г-жа Гопинат родилась в Индии. Она является гражданкой США, а также имеет заграничное гражданство Индии. Она получила степень доктора экономики в Принстонском университете в 2001 году, а до этого — степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Леди Шри Рам и степени магистра гуманитарных наук в Делийской школе экономики и Университете штата Вашингтон.

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