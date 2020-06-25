О. Алексеев: В Саратовской области принят закон для обеспечения безопасности детей при пользовании общественным транспортом

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал региональный закон.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области сообщил, что на заседании областной Думы приняты изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Саратовской области».

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Инициатором поправок в этот закон выступил Олег Алексеев в период исполнения полномочий депутата Саратовской областной Думы.

Сенатор отметил, что документ вносит изменения в организацию регулярных перевозок и направлен на то, чтобы обеспечить безопасность детей. Вводится норма, которая не допускает высадку безбилетных детей из общественного транспорта, если эти действия подвергают опасности их жизнь и здоровье. Запрещается высаживать из общественного транспорта безбилетных детей до 16 лет. Речь идет о ситуациях, когда ребенок едет без сопровождения взрослого, уточнил парламентарий.

«И в Саратовской области, и в других регионах были случаи, когда детей, у которых не было билета или отсутствовала справка из школы, высаживали из общественного транспорта в темное время суток, при низких температурах. Дети не должны подвергаться опасности, какой бы предлог ни использовали кондукторы или водители. Главное – забота о жизни и здоровье ребенка», – подчеркнул Олег Алексеев.

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