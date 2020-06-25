По требованию прокурора комплекса «Байконур» в связи с допущенными нарушениями законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве уволен бывший государственный служащий

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура комплекса «Байконур» установила факт трудоустройства на должность ведущего специалиста-эксперта в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Байконуру бывшего старшего государственного налогового инспектора Инспекции ФНС России по городу космодрому Байконуру.

При этом прокурорской проверкой установлено, что в должностные обязанности бывшего государственного служащего по прежнему месту службы входило выполнение отдельных контрольно-надзорных функций в отношении данного отделения в части проверок деклараций по транспортному налогу.

Законодательством о противодействии коррупции предусмотрено, что замещавший должность государственной службы гражданин в течение двух лет после увольнения со службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные обязанности, только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.

В нарушение требований закона бывший государственный служащий за получением согласия комиссии налоговой инспекции по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов не обращался, на заседании комиссии данный вопрос не рассматривался.

В целях устранения нарушений антикоррупционного законодательства прокурором комплекса «Байконур» в адрес управляющего отделением Пенсионного фонда России по городу Байконуру внесено представление.

По результатам рассмотрения представления прокурора трудовой договор с бывшим государственным служащим расторгнут.

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