Работники «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» благоустроили памятники Великой Отечественной войны

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Новости проектов и регионов

25 июня 2020, 19:30

В преддверии двух знаменательных государственных дат — 9 мая и Дня парада Победы — сотрудники ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» привели в порядок памятники Великой Отечественной войны, расположенные в зоне производственной ответственности предприятия.

В деревне Часовня Смоленской области силами сотрудников Смоленского филиала компании отремонтирован монумент советским воинам, погибшим при форсировании Соловьевой переправы, а в деревне Троицкое — мемориал воинам 39-й армии, участникам Вяземско-Ржевской операции. В настоящее время смоленские газовики продолжают реконструкцию памятника герою Советского Союза Владимиру Куриленко в урочище Саленки.

Новгородское ЛПУМГ заслужило благодарность администрации муниципального района за выполненные работы по благоустройству, уборке и восстановлению воинского захоронения в деревне Савино. Традиционно работники Торжокского филиала компании ухаживают за территорией мемориала павшим землякам и захоронения летчика М. А. Жилинского в Тверской области.

Холмжирковцы восстановили памятник «Скорбящая мать» на братском захоронении в деревне Лехмино, а также положили начало работам по воссозданию надписей на захоронениях времен войны в деревнях Федино и Болышево. Калининградцы облагородили территорию госпиталя для ветеранов войн. Также представители самого западного филиала компании уже не первый год ухаживают за братской могилой в Калининграде. Работники Валдайского ЛПУМГ убрались на захоронениях и у обелисков в городе Валдае, селе Зимогорье, деревнях Добывалово, Русские Новики и Язвищи.

Силами сотрудников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» было благоустроено 15 памятников Великой Отечественной войны, работа в данном направлении будет продолжена в течение года.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа для потребителей 9 субъектов Российской Федерации, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Компания эксплуатирует более 11 тыс. км газопроводов.

В зону ответственности предприятия входят 32 компрессорных цеха со 192 газоперекачивающими агрегатами, 245 газораспределительных станций, объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, связи, метрологии, автоматики. В составе компании 18 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

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