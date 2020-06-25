Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 июня 2020, 19:40

25 июня подведены итоги фотоконкурса, посвященного 90-летию Ямало-Ненецкого автономного округа. Мастер по исследованию скважин ямбургской геологической службы управления геологии, разработки и лицензирования месторождений ООО «Газпром добыча Ямбург» Александр Романов стал одним из победителей. Его работа «Плюшевый мишка» получила высокую оценку жюри в номинации «ЭтноЯмал».

Региональный фотоконкурс «90 мгновений Ямала» музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского (Салехард) проводил с 3 февраля по 31 мая 2020 года. Работы профессионалов и фотографов любителей принимали по четырем номинациям. За первое место в каждой из них присуждается премия в размере 90 тысяч рублей.

Из всех конкурсных работ организаторы выберут 90 лучших, которые представят на фотовыставке и опубликуют в юбилейном фотоальбоме «90 мгновений Ямала».

Справка

ООО «Газпром добыча Ямбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата. Предприятие владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с Ямбургского и Заполярного месторождений. Также готовит к промышленной разработке Северо-Каменномысский, Каменномысское-море, Обской, Чугорьяхинский, Тазовско-Заполярный, Южно-Парусовый и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Парусовый и Семаковский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 установках предварительной подготовки газа.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работают более 11 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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