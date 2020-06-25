Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#День Победы25.06.2020 09:30

Спутниковые снимки мест боевой славы

В честь 75-летия Великой Победы холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») подготовил серию спутниковых снимков мест воинской славы. На спутниковых снимках, полученных с помощью российской орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли, представлен современный вид мест боевых сражений Великой Отечественной войны в их настоящем обличии. Каждое изображение дополнено исторической картой боевых действий.

Москва

На снимке — г. Москва. Снимок сделан российским космическим аппаратом «Метеор-М» с использованием многозонального сканирующего устройства.

Битва за Москву продолжалась с сентября 1941 по апрель 1942 года. К началу битвы противник Красной Армии вторгся далеко в пределы страны, достиг подступов к Москве. Советские войска разрушили планы нацистских войск захватить Москву и прорваться в Центральный промышленный район в первые недели войны. Спустя полгода, после завершения ряда успешных фронтовых наступательных операций Красная Армия отбросила врага на 200-300 километров от столицы.

Санкт-Петербург

На снимке — Санкт-Петербург (прежнее название — Ленинград). Снимок сделан российским космическим аппаратом «Метеор-М» с использованием многозонального сканирующего оборудования.

С сентября 1941 по январь 1944 года Ленинград находился в положении военной блокады. Единственным путем сообщения с городом оставался маршрут через Ладожское озеро. В городе царил массовый голод, усугубленный суровыми зимами, проблемами с отоплением и транспортом. Блокада унесла жизни сотен тысяч жителей Ленинграда. В январе-феврале 1944 года советские войска прорвали блокаду и отбросили противника более чем на 200 км от рубежей города.

Волгоград

На снимке — Волгоград (прежнее название — Сталинград). Снимок сделан российским космическим аппаратом «Канопус-В».

Сталинградская битва — одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны. Продолжалась с июля 1942 по февраль 1943 года. В сражении под Сталинградом погибло более 2 млн человек. В результате сражения победу одержала Красная армия: фашистские войска и их союзники были разгромлены, началось активное контрнаступление советских войск.

Брестская крепость

На снимке — знаменитая Брестская крепость. Снимок сделан российским космическим аппаратом «Ресурс-П» с использованием съемочного оборудования «Геотон». Оборона Брестской крепости — одно из первых и самых драматичных сражений начала Великой Отечественной войны. Защитники крепости, атакованные на рассвете 22 июня 1941 года, продолжали сопротивление как минимум в течение месяца, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.

Крым

На снимке — Крымский полуостров. Снимок сделан российским космическим аппаратом «Метеор-М».

8 апреля 1944 года началась Крымская наступательная операция. Одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью стало освобождение полуострова. Советским войскам оказалось достаточно всего 35 суток, чтобы взломать мощные укрепления в Крыму и очистить полуостров от противника.

Северный Кавказ

На снимке — территория Северного Кавказа. Снимок сделан российским космическим аппаратом «Метеор-М».

Битва за Кавказ — одна из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она продолжалась 442 дня с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года. Вошла в историю военного искусства как комплекс сложнейших оборонительных и наступательных операций, проведенных на обширной территории в трудных условиях степной, горной, горно-лесистой местности и на приморских направлениях.

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