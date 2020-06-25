С. Митин: Комплексное развитие сельских территорий придаст им современный облик

Source: Russia – Council of the Federation

Регионам необходимо вовремя подать заявку на участие в 2021 году.

«Современный облик сельских территорий – очень важное направление Госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Регионам необходимо вовремя подать заявку на участие в 2021 году», – отметил первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

Сенатор сообщил, что с 22 по 26 июня этого года Министерство сельского хозяйства РФ принимает заявочную документацию от регионов на отбор проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», реализация которых предусматривается с 2021 г.

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Сергей Митин пояснил, что в рамках ведомственной целевой программы предусмотрена реализация мероприятий, в том числе по строительству и капитальному ремонту объектов социальной и культурной сферы, включая государственные или муниципальные образовательные, медицинские, физкультурно-спортивные, культурно-досуговые организации и учреждения социального обслуживания. Планируется создать в них организации народных художественных промыслов, объекты ремесленной деятельности, туризма, и так далее.

Сенатор напомнил, что на встрече Председателя Совета Федерации с тружениками социальной сферы села, состоявшейся в марте 2020 г., представителями 77 регионов нашей страны были высказаны просьбы об оказании содействия в решении вопроса по строительству и ремонту ряда социальных объектов в Республики Тыва, Удмуртской Республики, Нижегородской и Ростовской области.

По словам Сергея Митина, профильные министерства готовы рассмотреть возможность в решении этих вопросов, но необходима инициатива региональных властей, своевременная подготовка соответствующей документации. «Мы обращаемся к коллегам-сенаторам провести в своих субъектах Федерации соответствующую работу, оказать содействие региональным властям, чтобы вовремя подать заявки на участие в госпрограмме», – отметил парламентарий. «Тогда совместными усилиями мы сможем достичь главной цели Госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий», — считает сенатор.

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