Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех25.06.2020 11:15

ТЕРРА ТЕХ проведет вебинар «ATLAS VR: от VR-образования до цифровых двойников регионов и фабрик VR»

ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компании холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), проведет 29 июня в 14:00 мск открытый вебинар «ATLAS VR: от VR-образования до цифровых двойников регионов и фабрик VR» в кооперации с представителями «Российских космических систем», Центра НТИ ДВФУ по VR/AR, HTC и другими экспертами сферы VR-решений. Мероприятие познакомит широкую аудиторию с возможностями и перспективами применения технологий виртуальной реальности в различных отраслях экономики.

Вебинар будет полезен всем, кто интересуется VR-технологиями, ищет новые форматы и инструменты для визуализации продуктов и проектов, изучает возможности создания и применения цифровых двойников, потенциал VR-представления на выставочных мероприятиях, стремится расширить знания и компетенции в области внедрения технологий виртуальной реальности применительно к своей работе.

В рамках мероприятия ТЕРРА ТЕХ презентует возможности и функционал собственной VR-платформы ATLAS VR, которая сочетает в себе технологии дистанционного зондирования Земли из космоса с передовыми разработками в сфере VR, раскрывая синергетический потенциал от объединения двух отраслей. ATLAS VR позволяет воссоздать на основе космических снимков цифровой двойник Земли, визуализировать в 3D-формате копии инфраструктурных объектов, инвестиционных проектов, географических, исторических, экологических и других процессов и явлений и взаимодействовать с ними в виртуальной среде с высоким эффектом присутствия и наглядности.

В программе вебинара будут освещены следующие темы:

Обзор рынка технологий виртуальной реальности: тенденции, перспективы.

ATLAS VR — платформа виртуальной реальности на основе космических снимков: состав, технология вычислений, 3D-редактор, отличия от других решений.

AR/VR-технологии для госсектора: цифровые двойники субъектов РФ.

Индустриальный VR: корпоративные 3D-ГИС, VR-геопорталы и лаборатории.

Потенциал VR-технологий при реализации проектов в сфере туризма, экологии, строительства, урбанистики, сельского и лесного хозяйства.

VR — новый формат выставочной реальности: презентационный потенциал VR-решений.

VR-образование: методические вопросы, особенности организации и эффективность технологии.

Будущее VR-платформ: комплексирование технологий цифровых двойников с Big Data, AI и облачными вычислениями.

Обзор современных устройств VR: преимущества и особенности.

Важность VR-технологий для обеспечения технологического цифрового прорыва подтверждается государственными программами развития технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в России, в частности, утверждена дорожная карта развития сквозной” цифровой технологии «Технологии виртуальной и дополненной реальности», выделяется соответствующее финансирование отрасли.

Продукт ATLAS VR был представлен на ключевых выставочных мероприятиях страны (ПМЭФ, Авиасалон «МАКС», Форум «Армия» и др.) и получил положительные отзывы от представителей самых разных отраслей экономики. Разработка награждена премией «ComNews Awards. Цифровая экономика 2018», а также стала лауреатом международного салона изобретений «АРХИМЕД-2020» в номинации «Лучшее изобретение в сфере информационных технологий».

Подробная информация и регистрация на вебинар по ссылке.

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