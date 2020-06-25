Т. Гигель: Вопросы сохранения экологического равновесия всегда находятся в числе приоритетных для Республики Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе «круглого стола», посвященного вопросам рационального использования и охраны водных ресурсов при осуществлении деятельности по золотодобыче в Республике Алтай.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион приняла участие в работе «круглого стола», который был посвящен вопросам рационального использования и охраны водных ресурсов при осуществлении деятельности по золотодобыче в Республике Алтай. В числе участников совещания были – председатель Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин, ТюлентинВладимир НиколаевичПредседатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай депутаты, представители министерств и ведомств, проводящие экологический надзор в регионе, а также главы Майского и Дмитриевского сельских поселений, на территории которых ведется россыпная золотодобыча, активисты экологических движений.

По словам сенатора, для Республики Алтай вопросы сохранения экологического равновесия всегда находятся в числе приоритетных. «При этом золотодобывающая промышленность, которая поставляет государству стратегическое сырье, не только приносит ощутимый доход в региональный бюджет, но и требует к себе пристального внимания».

Татьяна Гигель считает, что для разрешения проблемного вопроса – ведения щадящей с точки зрения экологии россыпной золотодобычи в регионе, — необходимо выработать ряд конкретных предложений.

Парламентарий сообщила, что этот вопрос также попадает в сферу внимания членов Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

«В обращениях жители ряда регионов высказывают замечания в отношении ведения добычи россыпного золота золотодобытчиками, и просят помочь разрешить спорные вопросы. Как показала практика, защищать выдвигаемые населением экологические требования не легко, поскольку в ходе их рассмотрения приходится работать сразу с Лесным, Земельным, Водным и Административным кодексами», — подчеркнула Татьяна Гигель.

Парламентарий считает, что вносимая в статью Конституции РФ поправка в отношении вопроса сохранения природного богатства должна сыграть положительную роль, поскольку обязывает исполнительную власть принимать меры для недопущения негативного воздействия на окружающую среду.

«Мы обязаны оставить потомкам воздух и реки чистыми, а для этого нужно работать сообща всем ответственным за это направление деятельности структурам», — заключила Татьяна Гигель.

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