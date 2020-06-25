Source: Russia – Council of the Federation

Законопроект устанавливает обязательные требования к организациям, которые осуществляют деятельность по разведке, переработке, транспортировке, хранению и реализации углеводородного сырья, отметила сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа прокомментировала утверждение Правительством РФ поправок к законопроекту, направленных на профилактику и устранение разливов нефти и нефтепродуктов.

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На заседании кабинета министров рассмотрены поправки к законопроекту «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «б охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленные на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории Российской Федерации, аналогичное правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на морских акваториях.

Как отметила Елена Зленко, указанный законопроект устанавливает обязательные требования к организациям, которые осуществляют деятельность по разведке, переработке, транспортировке, хранению и реализации углеводородного сырья, в части обязательности наличия у таких организаций планов ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Четко прописывается, как эти планы должны разрабатываться, что они должны в себя включать и каким образом реализовываться в случаях, когда подобные техногенные катастрофы происходят.

Сенатор напомнила, что 16 июня на заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константина Румянцева и заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Марианны Климовой эта тема была затронута в рамках рассмотрения вопроса «О совершенствовании законодательства в сфере экологической безопасности».

«Принятие законопроекта будет способствовать профилактике и устранению разливов нефти и нефтепродуктов», — подчеркнула Елена Зленко, выразив надежду, что законопроект будет принят до конца весенней сессии.

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