Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ESA#ЕКА#НПО Лавочкина#ИКИ РАН#Спектр-РГ#ExoMars-201625.06.2020 13:36

Участие ESA в миссии по исследованию черных дыр

Российские и европейские специалисты недавно провели совместную работу по приему данных от астрофизической обсерватории, которая создает карту рентгеновских источников, расположенных в нашей галактике и за ее пределами, и открывает ранее неизвестные сверхмассивные черные дыры.

В апреле и мае 2020 года Госкорпорация «Роскосмос», НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), Институт космических исследований и Европейское космическое агентство (ESA) использовали в ходе совместной демонстрации технологии три наземные станции ESA для исследования дальнего космоса, чтобы принять от космического аппарата «Спектр-РГ» важные научные данные.

Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» создана Роскосмосом с участием Германии во главе с Германским центром авиации и космонавтики и в настоящее время работает на гало-орбите вокруг гравитационно устойчивой точки Лагранжа L2 примерно в 1,5 млн км от Земли. Цель этого проекта — составить карту всего неба в рентгеновских лучах и обнаружить во Вселенной новые источники рентгеновского излучения — черные дыры.

Подключение станций ESA

Весной этого года российские наземные станции, обычно используемые для связи со «Спектром-РГ», находились в неблагоприятном для приема сигналов расположении из-за их географических координат. На выручку пришли эксперты Сети наземных станций ESA под названием ESTRACK (the European Space Tracking network), объединившись в тесном сотрудничестве с российскими коллегами, работающими с Российским комплексом приема научной информации.

Три 35-метровые параболические антенны ESA, расположенные в Австралии, Испании и Аргентине, были использованы для серии из 16 сеансов связи со «Спектром-РГ», в результате которых было принято 6,5 Гб научных данных. Эта информация включает в себя изображения, созданные двумя рентгеновскими телескопами миссии — ART-XC, разработанным ИКИ РАН, и eROSITA, созданным и управляемым Институтом внеземной физики имени Макса Планка (MPE) в Германии.

Это первый случай, когда наземные станции ESA принимали научные данные с российского космического аппарата.

От низкой околоземной орбиты до глубин космоса

Сеть ESTRACK включает в себя семь станций, расположенных на трех континентах и обеспечивающих каналы связи с аппаратами ESA, работающими на орбите Земли, наблюдающими за нашим Солнцем, обозревающими глубины Вселенной или изучающими внутреннюю область Солнечной системы.

Централизованное управление станциями ведется из Центра управления полетами ESOC в Дармштадте, Германия. Станции ESTRACK также поддерживают миссии NASA, Китая и Японии, а также европейских национальных космических агентств на основе взаимной поддержки.

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Это успешное сотрудничество показало, что Роскосмос и ESA могут использовать свои технологии для общей работы, наглядно демонстрируя функциональную совместимость космических агентств. В этом году планируется провести еще одну подобную демонстрацию технологий, в ходе которой российская наземная станция будет одновременно принимать научные данные от двух аппаратов, работающих на орбите Марса: миссии ESA Mars Express и орбитального аппарата Trace Gas Orbiter, совместного проекта Роскосмоса и ESA — ExoMars.

Оба эксперимента закладывают основу для будущего сотрудничества Роскосмоса и ESA, включая возможность заключения соглашения о взаимной поддержке российских и европейских научно-исследовательских миссий с использованием наземных станций российской и европейской сторон.

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