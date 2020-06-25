Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#Спектр-РГ25.06.2020 10:30

ART-XC построил карту скопления галактик в Волосах Вероники

Российский рентгеновский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» 10 июня 2020 года завершил свой первый обзор всего неба. В настоящий момент астрофизическая обсерватория продолжает обзор, накапливая экспозицию и улучшая чувствительность полученной рентгеновской карты неба. Для проверки и демонстрации возможностей телескопа ART-XC по исследованию протяженных источников были проведены наблюдения известнейшего скопления галактик в созвездии Волосы Вероники, занимающего несколько градусов дуги на небе.

На протяжении двух суток 16-17 июня 2020 года российский телескоп наблюдал скопление в режиме сканирования (это один из трех режимов наблюдений обсерватории). Вместе с данными, полученными в декабре 2019 года, это позволило построить подробную карту распределения горячего газа в этом скоплении в жестких рентгеновских лучах вплоть до радиуса R500. Это расстояние, на котором плотность материи в скоплении в 500 раз превышает среднюю плотность во Вселенной, то есть почти до теоретической границы скопления (так называемого «вириального радиуса»).

Изображение скопления галактик в созвездии Волосы Вероники, размером 3×3 градуса, полученное российским телескопом ART-XC в диапазоне энергий 4-12 кэВ. Цветом показана интенсивность излучения. Общая экспозиция более чем на два порядка превышает экспозицию, достигнутую во время обзора. Изображение сглажено с характерным размером 1 угловая минута.

Результаты этой работы продемонстрировали прекрасные возможности телескопа регистрировать и исследовать протяженные объекты с низкой поверхностной яркостью. После окончания обзора всего неба в 2023 года российская астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» на протяжении 2,5 лет будет проводить наблюдения наиболее интересных объектов на небе. Протяженные источники, такие как скопления галактик и остатки вспышек сверхновых, будут среди приоритетных мишеней.

«Нам удалось получить одну из лучших карт скопления галактик в диапазоне энергий 4-12 кэВ, — поясняет Михаил Павлинский, заместитель директора Института космических исследований по проекту „Спектр-РГ“, заместитель научного руководителя проекта „Спектр-РГ“. — Вообще мы его регистрируем до 16 кэВ. Это открывает очень серьезные перспективы с научной точки зрения, в первую очередь, для точного определения температуры межгалактического горячего газа. Мы убедились, что можем строить карты, которых ни у кого нет».

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