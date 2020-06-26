Агентства S&P, Moody’s и Fitch подтвердили долгосрочные рейтинги «Газпрома» на инвестиционном уровне

Source: Gazprom in Russian

Релиз

26 июня 2020, 21:15

В мае-июне 2020 года международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service и Fitch Ratings в рамках ежегодных пересмотров подтвердили долгосрочные кредитные рейтинги ПАО «Газпром».

Как и прежде, все они — на инвестиционном уровне со стабильным прогнозом. Рейтинги от S&P (ВВВ-) и Fitch (BBB) соответствуют суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации, рейтинг от Moody’s (Baa2) — на одну ступень его превышает.

Таким образом, агентства высоко оценивают кредитоспособность ПАО «Газпром» даже в период нестабильности на энергетических рынках.

При принятии решений агентства учитывали фундаментальные конкурентные преимущества Группы «Газпром», умеренную долговую нагрузку, свободный доступ к международным рынкам капитала, а также значительный запас ликвидности наряду с сохранением устойчивого положения на ключевом для компании европейском газовом рынке.

«Газпром» также сохраняет наивысшие кредитные рейтинги от российского агентства АКРА (ААА (RU)) и китайского Dagong (AAA).

Управление информации ПАО «Газпром»

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