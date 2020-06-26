Анастасия Бондаренко: «Мы понимаем, что молодежь – это будущее наших компаний»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 26 июня. – Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко поприветствовала участников всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия», выступающих в номинации «Энергия моей страны».

Данная номинация проводится при поддержке Минэнерго России.

Анастасия Бондаренко в своем выступлении отметила, что на долю ТЭК приходится порядка 40% доходов федерального бюджета, доля топливно-энергетического комплекса в российском экспорте в стоимостном выражении занимает более 50%. При этом численность занятых работников в отраслях ТЭК более пяти лет держится на одном уровне – около 2,5 млн человек, что составляет менее 4% от общей численности занятого населения. То есть относительно небольшая в масштабах страны численность работников обеспечивает громадный вклад в экономическую стабильность. Из этих 2,5 млн работников ТЭК около четверти – молодежь в возрасте до 30 лет.

«Мы понимаем, что молодежь – это будущее наших компаний. Именно неравнодушие и креативность молодых специалистов – важнейшая движущая сила развития как новых бизнесов в энергетике, так и традиционных. Наша задача состоит в том, чтобы дать возможность проявить свои способности и будущим специалистам, и уже работающим, и тем, кто еще ищет себя в профессии. И такой конкурс, как «Моя страна – моя Россия», позволяет молодым людям раскрыть свой интеллектуальный потенциал, заявить о себе и, возможно, изменить свою жизнь», – отметила Анастасия Бондаренко.

Как сообщила заместитель Министра, всего на конкурс в номинации «Энергия моей страны» было представлено порядка 300 проектов, в финале остались 30 из них. Половина участников – студенты в возрасте до 22 лет, наибольшее количество проектов представили на конкурс студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета – одного из профильных вузов нефтегазовой отрасли. В целом в финальный этап прошли участники из 13 российских регионов, представляющие две компании ТЭК, 15 университетов и один колледж. Для победителей конкурса предусмотрены призы, в том числе стажировки в Минэнерго России и ПАО «Газпром», которое выступает партнером номинации «Энергия моей страны».

По итогам финального соревнования конкурса «Моя страна – моя Россия» были определены трое победителей в номинации «Энергия моей страны»:● Дауддин Дауди из Москвы, который представил разработку энергосберегающего моторного масла;● Айсылу Калимгулова из Республики Башкортостан с проектом реконструкции топливного оборудования на базе математического моделирования;● Павел Рогожин из Самарской области, защитивший проект, направленный на повышение отдачи углеводородных пластов.

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