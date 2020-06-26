Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в обсуждении вопросов реализации и развития в Калужской области ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий».

Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области принял участие в совещании по вопросам создания и развития в регионе Инновационного научно-технического центра «Парк атомных и медицинских технологий». В мероприятии также участвовали временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, депутат Государственной Думы Геннадий Скляр, заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков, генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

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В рамках совещания участники обсудили вопросы развития ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий», а также реализацию на базе центра проектов Госкорпорации «Росатом».

Анатолий Артамонов отметил, что решение о создании «Парка атомных и медицинских технологий» в Обнинске было принято сразу, как только стало известно об инициативе Президента России об учреждении инновационных научно-технологических центров.

Инновационный научно-технический центр «Парк ядерных и медицинских технологий» создается в Обнинске в рамках Федерального закона «Об инновационных научно-технических центрах». Это будет совокупность организаций, осуществляющих научно-технологическую деятельность.

По словам сенатора, появление в Калужской области ИНТЦ даст толчок к развитию ядерной науки и медицины. «И Президент России, и Совет Федерации во главе с Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга уделяют особое внимание вопросу развития здравоохранения в нашей стране. Медицина сейчас успешно проходит испытание на прочность. В этой связи создание инновационного научно-технического центра, который будет способствовать консолидации новейших ядерных, медицинских и цифровых технологий – это серьезный шаг к развитию отечественного здравоохранения».

Особенностью создания ИНТЦ в городе Обнинск Калужской области является наличие расположенных в наукограде производственных и научно-исследовательских центров, таких как Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского, Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Государственный научный центр РФ Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова.

По замыслу организаторов, формирование единой инновационной экосистемы продвижения и коммерциализации прикладных ядерных исследований послужит разработке биомедицинских, цифровых, высокотехнологичных и терапевтических систем.

Анатолий Артамонов отметил важность того, что «Парк атомных и медицинских технологий» создается на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ. «Это означает выход образования в области ядерных технологий и медицины на новый уровень. Необходимо развивать аспирантскую работу, воссоздавать заново в Обнинске диссертационные советы. Кроме того, речь идет также и о переподготовке и повышении квалификации сотрудников предприятий кластера», — заявил сенатор.

Важным преимуществом ИНТЦ в Калужской области является партнерство с Госкорпорацией «Росатом», считает сенатор. На данный момент идет проработка совместных проектов, планирующихся к реализации на базе «Парка атомных и медицинских технологий» — центра ядерной науки и технологий, центра исследований и разработок фармацевтических средств, центра технологий биосовместимых материалов, лаборатории цифровой медицины. Парламентарий поблагодарил корпорацию «Росатом» за плодотворное сотрудничество и выразил надежду, что те проекты, которые на данный момент прорабатываются для их реализации совместно с Госкорпораццией, будут успешно реализованы.

Для решения задач в области медицинских исследований планируется строительство научно-клинического центра, который станет полигоном апробации решений цифровой медицины. Совместно с НМИЦ «Радиологии» планируется реализация проекта по оцифровке базы данных историй болезней и снимков, на основе которых будет создана аналитическая система принятия врачебных решений. Эта задача соответствует стратегическим приоритетам национального проекта «Здоровье» в рамках развития цифровой медицины, подчеркнул сенатор.

Кроме того, к территории центра будут примыкать здания государственного архива РФ, где процессы обработки и хранения данных будут реализованы на основе современных цифровых технологий.

«Компаниям-резидентам парка будут предоставлены налоговые льготы, возмещение оплаты таможенной пошлины на ввоз, им не потребуется разрешений на привлечение и использование иностранных работников, также будут упрощены процедуры регулирования градостроительной деятельности на территории ИНТЦ», — сказал Анатолий Артамонов.

Сенатор поздравил с региональным праздником – Днем мирного использования атомной энергетики и предложил сделать этот праздник федеральным.

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