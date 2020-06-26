А. Майоров: Мы осуществляем парламентский контроль над выполнением Комплексной программы поддержки производства изделий из льна

Source: Russia – Council of the Federation

Программа содержит перечень дополнительных мероприятий, направленных на повышение технической и технологической оснащенности производства и переработки льна, отметил глава Комитета СФ.

В Обращении Совета Федерации к Правительству РФ по вопросу о развитии Нечерноземья и возрождении льноводства в России была поставлена задача ускорения разработки и принятия комплексной программы поддержки производства изделий из льна, отметил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Алексей Майоров напомнил, что в марте этого года была утверждена «Комплексная программа поддержки производства изделий из льна на период до 2025 года».

Сенатор подчеркнул, что Президентом России по итогам совещания о ситуации в легкой промышленности 24 июня 2020 г. утверждено поручение об обеспечении выделения бюджетных ассигнований из федерального бюджета на выполнение мероприятий «Комплексной программы поддержки производства изделий из льна на период до 2025 года» в размере не менее 242 млн рублей ежегодно.

По словам законодателя, Комплексная программа содержит мероприятия по оказанию государственной поддержки стимулирования перехода российской текстильной промышленности на отечественное льняное сырье. Это будет способствовать снижению зависимости от импортного хлопкового сырья. В частности, предусмотрено субсидирование производства смесовой пряжи российского производства из котонизированного льна и хлопкового волокна для дальнейшей переработки на текстильных предприятиях страны, а также смесовых тканей (из котонизированного льноволокна и хлопковолокна) для последующего изготовления готовой продукции на российских предприятиях легкой промышленности.

«Это позволит текстильным предприятиям приобрести смесовую пряжу из котонизированного льна со скидкой до 15 процентов и снизить их зависимость от импортного сырья. Кроме этого сократятся затраты швейных предприятий на приобретение льносодержащей ткани. Появится возможность осуществить частичное импортозамещение без удорожания конечной стоимости выпускаемой продукции», — пояснил Алексей Майоров.

Сенатор обратил внимание, что программа также содержит перечень дополнительных мероприятий, направленных на повышение технической и технологической оснащенности производства и переработки льна. Они были разработаны по итогам совещаний с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, представителями бизнес-сообщества и экспертных организаций.

«Дальнейшая реализация поддержки льноперерабатывающих предприятий и развитие льняного комплекса страны, включая Нечерноземье, будет осуществляться в рамках реализации указанной Комплексной программы», — подчеркнул Алексей Майоров.

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