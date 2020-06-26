Более 60 тысяч неблагонадежных потребителей природного газа выявили специалисты «Газпром газораспределение Вологда» с начала 2020 года

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

26 июня 2020, 17:30

С начала этого года более 60 тысяч абонентов не обеспечили доступ специалистов «Газпром газораспределение Вологда» в жилое помещение для проведения технического обслуживания газового оборудования.

Данная процедура является обязательным условием осуществления газоснабжения потребителей в соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549 и должна проводиться не менее 1 раза в год, поскольку своевременное обслуживание газового оборудования — залог безопасного использования газа в быту.

«На сегодняшний день аварийная служба АО „Газпром газораспределение Вологда“ уже приняла 3573 заявок, в 1270 из которых сообщалось об утечках газа. По всем случаям оперативно организован выезд аварийной бригады, неполадки устранены, — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО „Газпром газораспределение Вологда“ Эдуард Ярославов. — Но важно понимать, что каждое вовремя необслуженное газовое оборудование — объект потенциальной опасности как для абонента, так и для всего окружения. Для выполнения работ в условиях распространения коронавирусной инфекции сотрудники компании неукоснительно соблюдают все требования профилактики распространения инфекции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора — проводят термометрический контроль, используют средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и антисептики».

С начала года в целях предотвращения неблагоприятных последствий компанией направлено более 9000 уведомлений абонентам, 351 акт об отказе в допуске специалистов для проведения работ направлен в Государственную жилищную инспекцию Вологодской области. По результатам рассмотрения данных писем ГЖИ было составлено 184 протокола об административном правонарушении по ч. 3 статьи 9.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Справка

АО «Газпром газораспределение Вологда» обращает внимание жителей региона — в случае невозможности присутствия дома во время планового ТО, абонент может обратиться по номеру 8 800 350-40-04 и согласовать удобные для него дату и время проведения технического обслуживания. Кроме того, заявку можно оформить на сайте компании.

Для удобства граждан информация о дате ТО опубликована на сайте АО «Газпром газораспределение Вологда». За несколько дней до даты оказания услуги на информационных досках дома размещаются соответствующие объявления. Многие управляющие компании и ТСЖ выкладывают новость о проведении ТО в своих группах в социальной сети «ВКонтакте».

Последние новости по теме

MIL OSI