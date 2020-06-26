Встреча с участниками акции «Мы вместе»

Source: President of Russia – Kremlin

#МЫВМЕСТЕ – общероссийская акция взаимопомощи, в рамках которой каждый может предложить свою помощь или попросить ее – организована платформой DOBRO.RU, Общероссийским народным фронтом, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров.

В рамках акции работает горячая линия помощи пожилым и маломобильным гражданам, в круглосуточном режиме специалисты колл-центра консультируют россиян, регистрируют заявки на оказание помощи.

Обеспечивают своевременное выполнение заявок региональные волонтерские штабы, открытые во всех субъектах. Более 118 тысяч добровольцев по всей стране помогают нуждающимся. В рамках направления «Помощь врачам» 7000 волонтеров-медиков помогают в 160 медицинских учреждениях по всей стране.

За время проведения акция вышла далеко за пределы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Под знаком #МЫВМЕСТЕ оказывается помощь детям-сиротам, ветеранам – всем, кому необходима поддержка.

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В.Путин: Дорогие друзья, добрый день, здравствуйте!

Уважаемые друзья, коллеги, перед тем как мы начнём нашу встречу, хотел бы сказать большое спасибо. Большое спасибо вам, вашим единомышленникам, волонтёрам, сотрудникам общественных и некоммерческих организаций – всем великодушным людям, которые в трудную минуту проявили лучшие человеческие качества, бескорыстно, по собственной инициативе совершали добрые поступки во имя жизни, здоровья наших сограждан. В такой сердечной щедрости и отзывчивости, готовности отвечать на вызовы всем миром всегда заключалась сила нашего народа.

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Вместе с врачами, медсёстрами, работниками важнейших отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения, со всеми, кто находился на своём посту, вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать. Такая консолидация общества, объединение сил в один кулак служат главным, решающим фактором успеха в борьбе с опасной инфекцией.

В период эпидемии слова «мы вместе» стали, безусловно, символом надежды для нашего общества, для всей страны. Люди знали и чувствовали, что они не одиноки, что их не оставят в беде, где бы они ни жили: в больших и малых городах, на селе или труднодоступных территориях.

По самым скромным подсчётам, волонтёры оказали действенную, практическую помощь более чем трём миллионам наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе, – инвалидам, тяжелобольным, пожилым людям.

Отмечу также, что добровольческие инициативы активно поддерживал и отечественный бизнес, и совсем небольшие компании, и, конечно, крупнейшие частные и государственные корпорации. По‑моему, собрали 1 миллиард 800 миллионов рублей.

Все вы – волонтёры, НКО, деловое сообщество – показали зримый пример гражданской ответственности, зрелости и солидарности. Безусловно, искренне рад, что движущей силой многих добровольческих проектов стали совсем молодые люди, которые только начинают свой жизненный путь.

Хотел бы, пользуясь возможностью, поздравить с наступающим Днём молодёжи вас, ваших сподвижников: студентов, молодых рабочих, специалистов, учёных – и, конечно, учащихся школ, наших одиннадцатиклассников, у которых завтра всероссийский выпускной вечер. Поздравляю вас!

Дорогие друзья, сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объём задач для волонтёров начинает понемножку снижаться. Вы действительно на совесть сделали свою работу. Можно только порадоваться, сказать вам ещё раз слова благодарности. На дворе лето, можно и отдохнуть с чувством выполненного долга.

Но, насколько я знаю, штабы акции «Мы вместе» не расходятся. Хорошо вас понимаю. Когда есть сплочённая команда единомышленников, опыт работы в сложных условиях, хочется браться за новые задачи, вновь и вновь испытывать настоящую радость от того, что помогаешь другим.

Уверен, у вас много идей и проектов, и это очень хорошо, это здорово. С удовольствием сегодня послушаю о том, что вы планируете сделать. Если требуется дополнительная поддержка – пожалуйста, сформулируйте, что нужно, и мы с удовольствием вас поддержим.

Давайте поговорим по всем предложенным темам.

Хочу предоставить слово федеральному штабу акции «Мы вместе». Пожалуйста, коллеги, прошу вас.

Продолжение следует.

MIL OSI